INVIATO A MANCHESTER - Alcuni tifosi della Roma sono stati fermati prima della partita, una volta che il corteo ha fatto “tappa” a ridosso del settore più caldo del tifo dello United. Altri supporter giallorossi sono finiti in manette al termine del match, quando i poliziotti sono entrati nel settore ospiti per fermare un lancio di oggetti. Il bilancio dell’ordine pubblico della trasferta di Manchester è ancora tutto da chiarire, di sicuro i momenti di tensione hanno accompagnato e seguito la sfida tra i Red Devils e i giallorossi. Le due tifoserie erano considerate rivali e l’appuntamento di Champions veniva inquadrato con un alto profilo di rischio: per le autorità inglesi, insomma, c’era da aspettarselo. L’episodio più eclatante è appunto avvenuto oltre il 90’, quando i fan più caldi dello United avrebbero cominciato a provocare gli ultras avversari scatenando una reazione. Da lì l’intervento della polizia.