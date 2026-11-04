Dove vedere Porto-Napoli in tv? Sky o Prime Video, orario

Porto-Napoli , Farioli sfida Allegri (in emergenza) nella gara valida per la quarta giornata della Fase Campionato di Champions League . I padroni di casa sono reduci da tre sconfitte consecutive nella massima competizione europea per club: battuti a domicilio dal Manchester City, al debutto (2-0), in trasferta dal Betis (3-2) e di nuovo all'Estádio do Dragão dal PSV (1-0). Gli ospiti arrivano al match dopo il successo al Maradona contro il Bodø/Glimt (4-3) per continuare a muovere la classifica a margine del ko interno con l' Arsenal (1-0) e lontano dalle mura amiche contro il Villarreal (3-1).

Porto-Napoli, l'orario

Porto-Napoli è in programma oggi, mercoledì 4 novembre, alle ore 21, all'Estádio do Dragão di Porto. Dirigerà l'incontro l'inglese Michael Oliver. Assistenti di linea: Burt e Mainwaring. Quarto uomo: Bramall. Var: Atwell. Avar: Dingert.

Dove vedere Porto-Napoli in diretta tv

Porto-Napoli sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Amazon Prime Video, come da accordi sui diritti televisivi pattuiti tra broadcaster e UEFA. È possibile attivare l'app Amazon Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Porto-Napoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Amazon Prime Video. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. I primi 30 giorni su Prime, una volta creato un nuovo account, sono gratis. Potrete seguire in diretta la sfida di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.