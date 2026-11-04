Dove vedere Lens-Como in tv? Sky o Prime Video, orario

Lens-Como , a voi. Incrocio Francia-Italia nella quarta giornata della Fase Campionato di Champions League . Il Lens di Cahuzac e degli ex "italiani" Abdulhamid e Thauvin, ha vinto al debutto in trasferta contro lo Slavia Praga (3-2), ma ha poi ceduto il passo in casa contro lo Sporting (2-0) e lontano dalle mura amiche contro il Bruges (3-0). Il Como di Fabregas è reduce dal travolgente 4-1 al Sinigaglia contro il Manchester United, che ha fatto il paio con quello rifilato all'esordio al Lipsia. Nel mezzo la sconfitta a Rotterdam contro il Feyenoord (3-2).

Lens-Como l'orario

Lens-Como è in programma oggi, mercoledì 4 novembre, alle ore 21, allo stadio Bollaert-Delelis di Lens. Dirigerà l'incontro il norvegese Rohit Saggi. Assistenti di linea: Dalee e Haukasen. Quarto uomo: Grøtta. Var: Schröder. Avar: Dankert.

Dove vedere Lens-Como in diretta tv

Lens-Como sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 252) e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Lens-Como, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.