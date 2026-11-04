Dove vedere Aek Atene-Real Madrid in tv? Sky o Prime Video, orario

Aek Atene-Real Madrid apre il mercoledì dei match validi per la quarta giornata della Fase Campionato di Champions League . I gialloneri di Nikolic hanno vinto in casa all'esordio contro il LASK (1-0), ma hanno poi inanellato due sconfitte consecutive: 3-1 in trasferta contro lo Shakhtar Donetsk e 5-1 a Manchester contro il City. I blancos di Mourinho vogliono invece confermarsi a punteggio pieno dopo i successi al Bernabeu contro Inter (2-1) e Lipsia (4-1) intervallati dal rocambolesco 4-3 all'Olimpico contro la Roma.

Aek Atene-Real Madrid l'orario

Aek Atene-Real Madrid è in programma oggi, mercoledì 4 novembre, alle ore 18:45, alla Allwyn Arena di Atene. Dirigerà l'incontro un arbitro italiano: Maurizio Mariani. Assistenti di linea: Bindoni e Alassio. Quarto uomo: Sozza. Var: Di Paolo. Avar: Marini.

Dove vedere Aek Atene-Real Madrid in diretta tv

Aek Atene-Real Madrid sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 253) e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Aek Atene-Real Madrid, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.