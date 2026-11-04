Il Manchester United prende in giro la Roma: bufera sui social!

Un messaggio: "Absolute cinema". E, a corredo, le foto del tabellone luminoso dell'Old Trafford , aggiornate a ieri sera, riportanti i risultati finale di altri due successi del Manchester United contro la Roma : il 7-1 dell' aprile 2007 (ritorno dei quarti di finale di Champions League ), il 6-2 dell' aprile 202 1 (andata delle semifinali di Europa League ). È bufera suo social per il post con cui il club inglese ha preso in giro quello giallorosso al termine del match valido per la quarta giornata della Fase Campionato di Champions League .

Old Trafford stregato per la Roma, il post dello United scatena i tifosi

Carrick ha salvato la panchina vincendo in rimonta 3-2. Alla Roma non è bastato essere andata al riposo avanti di due gol per spuntarla a causa di una ripresa formato rimpianto. Il Manchester United si è confermato la più classica delle "bestie nere" per la Roma e ha festeggiato sul web innescando una serie di reazioni polemiche da parte dei tifosi del club capitolino. Tra i messaggi, divertiti dei fan inglesi, non sono mancati i commenti volti a sottolineare i dubbi lasciati in eredità dal rigore concesso allo United, che ha riaperto la partita ed è poi andato a vincere.