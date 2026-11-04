Real Madrid, altra rimonta e primo posto. Liverpool ribaltato dal Fenerbahce

Champions League: la classifica aggiornata

Real Madrid di rimonta anche ad Atene

Il Real Madrid di José Mourinho vince anche alla Allwyn Arena, superando per 3-2 l'Aek Atene e restando a punteggio pieno in vetta alla league phase di Champions insieme al Psg. Clima infuocato in Grecia e blancos subito sotto per la rete di Koita che, imbeccato da Jovic, non lascia scampio a Courtois. Immediata la reazione delle merengues, ma l'arbitro italiano Mariani annulla per fuorigioco il pari di Bellingham. Che si rifà qualche minuto più tardi, segnando ancora, stavolta con un delizioso colpo di tacco. Ristabilita la parità, il match prosegue sul filo dell'equilibrio e nella ripresa vive un nuovo botta e risposta tra il 75' e il 78', con Pilo a portare nuovamente avanti l'Aek e Mbappé a firmare il nuovo pari per il Real Madrid sull'assist di Dumfries. In pieno recupero il gol del sorpasso spagnolo, con il destro fotonico di Valverde, che folgora Brignolio e ammutolisce il pubblico ellenico.

AEK Atene-Real Madrid 2-3: cronaca, statistiche e tabellino