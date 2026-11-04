Porto-Napoli diretta Champions League: segui il match degli azzurri di Allegri LIVE

20:46

Manna: "Quando hai 12 giocatori infortunati..."

"È una partita importante soprattutto per il momento, più che per il cammino. Abbiamo ancora delle partite dove possiamo fare dei punti, partita delicata perché arriviamo in una situazione un po' complessa, ma non deve essere un alibi. Dobbiamo fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto. Gennaio è ancora lontano, sicuramente ci faremo trovare pronti, facendo il necessario per ottimizzare e migliorare quello che già abbiamo. Abbiamo avuto anche tanti infortuni traumatici, come quello di Lobotka, Buongiorno che non era preventivato, lo scorso anno Di Lorenzo... Tanti giocatori che non sono mai stati infortunati ma che hanno avuto delle problematiche l'anno scorso, si stanno riprendendo. Non devono essere un alibi, pensiamo a fare una buona prestazione oggi e a guardare avanti. Chiaro che Badiashile aveva già uno storico di infortuni, ma ci siamo presi un rischio. Poi, Anguissa ha avuto pochi infortuni fino all'anno scorso, Neres magari si infortuna più spesso, Alisson non si infortunava... Dipende dalle dinamiche e dai singoli calciatori. Quando hai 12 giocatori infortunati, c'è un insieme di eventi, storico, casualità, e giocano sempre gli stessi. Allungare la rosa? Siamo in 24, non siamo pochi, due per ruolo, più qualche jolly, va bene così", così a Prime Video

20:37

De Bruyne insegue Yamal

Kevin De Bruyne del Napoli ha creato 10 occasioni su azione in questa UEFA Champions League; solo Lamine Yamal (11) ne ha registrate di più nelle prime tre giornate. Il belga, inoltre, ne ha create più del doppio rispetto a qualsiasi altro giocatore del Napoli in questa stagione (segue Leonardo Spinazzola con quattro). Inoltre colleziona la sua 86ª presenza in Champions League, superando Axel Witsel e portandosi solitario al secondo posto tra i calciatori belgi; davanti a lui c'è solo Thibaut Courtois (103)

20:29

Manna: "Oggi è importante per il momento delicato che stiamo affrontando"

"De Bruyne? Giocatore di livello assoluto che può giocare in tutte le zone del campo come ha dimostrato. Stasera gioca in una posizione più congeniale rispetto al suo storico. La Champions è ancora lunga ma oggi è importante per il momento delicato che stiamo affrontando, bisogna fare uan prestazione importante dando tutto quello che abbiamo. Abbiamo affrontato anche tanti infortuni traumatici. Badiashile aveva tanti infortuni alle spalle, Buongiorno non era pronosticato. Neres è sempre stato un po' più avezzo ma sono cose che succedono, a noi stanno succedendo più degli altri ma non deve essere un alibi. Oggi l'unico ruolo dove non siamo scoperti è il centravanti. Le riflessioni sono costanti, lavoreremo per fare qualcosa sul mercato, bisogna capire come ci arriveremo. Faremo le cose che andranno fatte rispettando i nostri parametri come sempre", così a Sky

20:20

Allegri: "Sta a noi rovesciare questa situazione"

"Lang era una rischio farlo partire dall'inizio, ha avuto forti crampi domenica e ho preferito portarlo in panchina. Bisogna essere cosci che nel calcio succedono anche queste, bisogna accettarle con serenità, sta a noi rovesciare questa situazione. Dopo la sosta recupereremo un po' di giocatori. Su che punti sto lavorando? Nel calcio quando fai quel centimetro in meno, quando dai qualcosa per scontato viene sempre punito. Lo dimostrano i risultati, ci sono state prestazioni serie in questa stagione ma noi sicuramente questo scalino bisogna salirlo. L'esempio è con il Bodo Glimt in casa che prendiamo un gol troppo facile, in Champions la differenza reti è fondamentale. Anguissa sta soffrendo il fatto di essere a scadenza? Abbiamo dei giocatori, anche Rrahmani, Di Lorenzo che è stato fermo come Buongiorno e dobbiamo far coesistere tutto. Non devono essere degli alibi, non possiamo prendere gol come a Torino o con il Bodo. Sono situazioni in cui bisogna fare meglio, quando non hai paura di prendere gol è più facile difendere", così a Prime

20:10

Il Porto in cerca di tre punti

Il Porto non vince da sei partite europee contro squadre italiane (3N 3P); l'ultimo successo risale al febbraio 2022 contro la Lazio in UEFA Europa League (2-1). E ha perso entrambe le partite casalinghe di questa UEFA Champions League (0-2 contro il Manchester City e 0-1 contro il PSV). Solo una volta in precedenza i portoghesi hanno perso tre gare interne consecutive nelle maggiori competizioni europee, ovvero nelle prime tre della loro storia tra il 1956 e il 1962

20:06

Il Napoli e... la Juve

L'ultima squadra italiana a vincere in casa del Porto è stata la Juventus nel febbraio 2017 (2-0 in UEFA Champions League). Da allora, i portoghesi sono rimasti imbattuti nelle sei sfide casalinghe contro avversarie di Serie A, vincendone quattro (2N)

19:55

I precedenti tra i due club

Il Porto e il Napoli si affronteranno per la quinta volta nelle competizioni europee: il Napoli ha vinto i primi due precedenti nel 1974/75 (Coppa UEFA), ma non è riuscito a vincere i due più recenti nel 2013/14 (1N 1P in UEFA Europa League)

19:50

Porto, le scelte ufficiali di Farioli

PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Alberto Costa, Kiwior, Bednarek, Fernandes; Froholdt, Rosario, Gabriel Veiga; Pepe, Andre Silva, Sainz. All. Farioli

19:47

Napoli, la formazione ufficiale di Allegri

NAPOLI (3-5-1-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Vergara; De Bruyne; Hojlund. All. Allegri

19:38

Porto-Napoli, i giovani della Primavera convocati da Allegri: ecco chi sono

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19:30

Dove vedere Porto-Napoli in tv?

Porto-Napoli sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Amazon Prime Video, come da accordi sui diritti televisivi pattuiti tra broadcaster e UEFA. È possibile attivare l'app Amazon Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Estádio do Dragão di Porto (Portogallo)