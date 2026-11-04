Allegri non si arrabbia più: "È un brutto momento, sono sei giorni che siamo fuori ma per 70' il Napoli ha fatto bene"

Allegri dopo Porto-Napoli: "Sono deluso e amareggiato per il momento, ma non arrabbiato"

Così Massimiliano Allegri ai microfoni di Amazon Prime Video nel dopo gara di Porto-Napoli: "Abbiamo subito gol su due palle inattive, loro erano molto bravi. Sulla prima c'è stata un'inversione di posizione, sulla seconda abbiamo deciso di marcare a uomo quello che ci aveva segnato, ma loro sono stati bravi a cambiare. Sono dettagli che fanno la differenza. Ci sono state partite in cui potevo arrabbiarmi di più, ma per 70 minuti la squadra ha fatto una bella partita, con grande dispendio di energie fisiche. Poi, era già 2-3 volte che avevamo preso delle infilate a metà campo, poi abbiamo preso gol su un rinvio nostro, su una palla contesa. Siamo saliti dritti per dritti, invece bisognava cercare l'uomo. Sono deluso, amareggiato per il momento, perché è un brutto momento. Stasera ai ragazzi non ho da dire assolutamente niente, per la dedizione, per la voglia, perché non era facile giocare qui stasera. Poi dobbiamo analizzare quello che non è andato e continuare a lavorare".

Allegri dice no al ritiro punitivo: "Con la Lazio partita importante, queste cose vanno affrontate"

Tra infortuni e risultati altalenanti, non sono molte le certezze a disposizione di Massimiliano Allegri in questo momento: "La squadra ha fatto una buona partita, sotto l'aspetto fisico e tecnico, poi nel secondo tempo anche la traversa è venuta fuori da un'imbucata, perché eravamo rimasti un pochino lunghi. Poi, giochi ogni tre giorni, al 70' non potevo fare i cambi, abbiamo preso un gol che si poteva evitare, ma anche un po' di stanchezza per aver fatto 70 minuti a campo aperto... Non ti viene da prender l'uomo, c'è un po' di stanchezza. In quel momento lì, non te ne rendi conto. In altre situazioni potevo essere arrabbiato, stasera no".

Allegri ha poi aggiunto: "La luce in fondo al tunnel? Ora abbiamo tre giorni per preparare la partita contro la Lazio, poi abbiamo la sosta e dopo la sosta recupereremo gli infortunati. C'è solo da continuare a lavorare, nel calcio purtroppo ci sono anche questi momenti, vanno affrontati con grande voglia di rivalsa. Stasera per me la squadra ha fatto una buona partita. Decisioni forti? No, il ritiro no... Son sei giorni che siamo fuori, domani bisogna rientrare. Poi venerdì faremo allenamento e domenica arriva una partita molto importante per il campionato, come lo saranno tutte da qui alla fine. Queste cose nel calcio vanno affrontate. La prestazione di stasera è stata sicuramente meglio di quella di domenica".