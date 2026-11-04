⁠Manna sul mercato del Napoli: "Lavoreremo per fare qualcosa"

Manna: "De Bruyne giocatore di livello assoluto, oggi serve una prestazione importante"

Manna ha poi parlato di Kevin De Bruyne, schierato sulla trequarti da Allegri: "Giocatore di livello assoluto che può giocare in tutte le zone del campo, come ha dimostrato. Stasera gioca in una posizione più congeniale rispetto al suo storico. La Champions è ancora lunga, ma oggi è importante per il momento delicato che stiamo affrontando: bisogna fare una prestazione importante dando tutto quello che abbiamo". Dallo studio, è stato chiesto a Manna anche un commento sulla situazione degli infortunati, tanti, in casa Napoli: "Abbiamo affrontato anche tanti infortuni traumatici. Badiashile aveva tanti infortuni alle spalle, Buongiorno non era pronosticato. Neres è sempre stato un po’ più avvezzo, ma sono cose che succedono: a noi stanno succedendo più degli altri, ma non deve essere un alibi". Poi sul mercato: "Oggi l’unico ruolo dove non siamo scoperti è il centravanti. Le riflessioni sono costanti, lavoreremo per fare qualcosa sul mercato, bisogna capire come ci arriveremo. Faremo le cose che andranno fatte rispettando i nostri parametri, come sempre".

"Gennaio lontano ma ci faremo trovare pronti"

Manna ha parlato anche ai microfoni di Amazon Prime Video: "È una partita importante soprattutto per il momento, più che per il cammino. Abbiamo ancora delle partite dove possiamo fare dei punti, partita delicata perché arriviamo in una situazione un po' complessa, ma non deve essere un alibi. Dobbiamo fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto". Ancora sul mercato: "Gennaio è ancora lontano, sicuramente ci faremo trovare pronti, facendo il necessario per ottimizzare e migliorare quello che già abbiamo. Allungare la rosa? Siamo in 24, non siamo pochi, due per ruolo, più qualche jolly, va bene così".