Como esagerato, notte storica in Champions League: nove gol contro il Lens, tripletta di Douvikas

Una serata incredibile per una squadra incredibile, che continua a scrivere pagine di storia. Il Como travolge il Lens 9-1 allo Stade Bollaert-Delelis nella quarta giornata della fase campionato di Champions League. Il protagonista della serata è Douvikas , autore di una tripletta. Vanno a segno anche Nico Paz, Da Cunha, Kempf, Liberali, Baturina e l'esordiente Papaccioli. Per i francesi segna solo Ruben Aguilar, con un gol bello quanto inutile. La squadra di Fabregas , che nel turno precedente aveva battuto 4-1 il Manchester United al Sinigaglia, sale così a 9 punti ed è quarta in classifica. Con questa prestazione magica, il Como riscrive anche un record della Champions League che nessuno era riuscito a eguagliare negli ultimi 55 anni: è la prima squadra a segnare nove gol in una partita di Coppa dei Campioni/Champions League in trasferta dai tempi della vittoria per 9-0 del Feyenoord contro l'Olympiakos Nicosia nel settembre del 1971.

Douvikas apre, Nico Paz illumina in Lens-Como

Il Como passa avanti dopo appena sette minuti con uno schema da calcio d’angolo: Perrone fa la torre e Douvikas, da due passi, mette dentro, anticipando anche il compagno Ramon. Al 16' l’episodio che poteva riaprire la gara: su un cross di Thauvin, l’arbitro Saggi vede un tocco di mano di Caqueret e assegna il rigore. Il VAR lo richiama al monitor e la decisione viene revocata. Passato lo spavento, il Como prende in mano la partita e poco dopo la mezz'ora arriva il raddoppio con Paz che cambia gioco per Valle, il terzino rimette in mezzo e Douvikas firma la doppietta. Al 40' arriva il terzo gol con un contropiede perfetto degli uomini di Fabregas concluso da Nico Paz, che mostra una maglietta dedicata a Jesus De Miguel.

Como a valanga in Francia

Lo spartito non cambia nella ripresa e lo si capisce subito: due minuti dopo l'inizio del secondo tempo, il Como cala il poker con Da Cunha che la mette dentro con un diagonale. Poco dopo Risser compie un miracolo proprio sul capitano del Como, ma al 53' Kempf sbuca sul secondo palo e di testa trasforma il cross perfetto di Milla. Quattro minuti e Douvikas completa la sua tripletta, ancora una volta su una palla geniale di Nico Paz. Al 62' arriva il settimo gol: Liberali, appena entrato, viene servito da Ramon e batte Risser di punta. Il Lens trova il gol della bandiera poco dopo con uno stupendo tiro al volo di Aguilar. Il Como però non si ferma e trova anche l'ottavo gol: ancora protagonista Liberali che apre di tacco per Baturina e la mette dentro. Nel recupero c'è gloria anche per il diciottenne Papaccioli: esordiente in prima squadra, mette la sua firma sul 9-1 finale, inizialmente annullato per fuorigioco poi convalidato.