Fabregas dopo il 9-1 al Lens: "Ora non bisogna fare i fenomeni. Sono arrabbiato per il gol subito"

Il Como scrive un'altra pagina incredibile della sua storia: 9-1 nella sfida esterna contro il Lens , valida per la quarta giornata della League Phase di Champions . Un risultato clamoroso per la squadra di Fabregas , che nel post partita ha analizzato così la prestazione: "Serata felice, questo è il calcio. Tutto è andato dalla nostra parte . Bravi i ragazzi, ma ora bisogna pensare alla partita molto importante di domenica. Dobbiamo finire al meglio questo mini ciclo", ha affermato ai microfoni di Sky Sport.

Como, le parole di Fabregas

L'allenatore prosegue: "Bella serata per tutti i nostri tifosi e per tanti ragazzi che stanno all'inizio della propria carriera. Ma bisogna tenere i piedi per terra, dobbiamo sempre imparare. Non bisogna fare i fenomeni, bisogna dire 'bella giornata, ma guardiamo avanti per fare altre belle prestazioni'". Sul gol subito: "Sì sono arrabbiato. Avevamo cambiato qualcosa nella fase difensiva, ha segnato anche un mio ex compagno. Non gli avevo mai visto fare un gol così, gliel'ho detto [ride, ndr]".

"Ho un debole per i mancini, vedono il calcio in maniera diversa"

Intervenendo sul calendario della Champions League: "Quando ho visto che le ultime due erano contro Psg e Barcellona ho pensato di dover fare più punti possibili all'inizio. Queste due squadre sono a un livello superiore. Mancano tante partite per arrivarci e ora penso solo a recuperare tanti giocatori che mancano, specialmente in attacco. Dobbiamo fare l'ultimo sprint domenica per fare una bella partita, per poi riposarsi e allenarsi il più possibile". Fabregas conclude: "Io ho un debole per i mancini, sono sempre speciali. Tutti i mancini con i quali ho giocato vedevano il calcio con una classe diversa dagli altri. Ma non li abbiamo presi tutti mancini volontariamente, non è solo quello la cosa importante. Devono capire il calcio che vogliamo portare qua".

Douvikas: "Abbiamo tanta fame, è la mentalità di Fabregas"

Nel post partita ha parlato anche Douvikas, che con la tripletta di stasera si afferma come capocannoniere della Champions League: "È un grande onore essere così in alto, dico grazie ai miei compagni che mi hanno aiutato in questo. Ma l'importante è aver vinto e ottenuto altri tre punti, vogliamo continuare così. Abbiamo tanta fame. Per me è il primo anno in questa competizione. Giochiamo bene, conquistiamo sempre il campo: è la mentalità di Fabregas, attaccare cercando di andare in velocità".