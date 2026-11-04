Fabregas dopo il 9-1 al Lens: "Ora non bisogna fare i fenomeni. Sono arrabbiato per il gol subito"
Il Como scrive un'altra pagina incredibile della sua storia: 9-1 nella sfida esterna contro il Lens, valida per la quarta giornata della League Phase di Champions. Un risultato clamoroso per la squadra di Fabregas, che nel post partita ha analizzato così la prestazione: "Serata felice, questo è il calcio. Tutto è andato dalla nostra parte. Bravi i ragazzi, ma ora bisogna pensare alla partita molto importante di domenica. Dobbiamo finire al meglio questo mini ciclo", ha affermato ai microfoni di Sky Sport.
Como, le parole di Fabregas
L'allenatore prosegue: "Bella serata per tutti i nostri tifosi e per tanti ragazzi che stanno all'inizio della propria carriera. Ma bisogna tenere i piedi per terra, dobbiamo sempre imparare. Non bisogna fare i fenomeni, bisogna dire 'bella giornata, ma guardiamo avanti per fare altre belle prestazioni'". Sul gol subito: "Sì sono arrabbiato. Avevamo cambiato qualcosa nella fase difensiva, ha segnato anche un mio ex compagno. Non gli avevo mai visto fare un gol così, gliel'ho detto [ride, ndr]".
"Ho un debole per i mancini, vedono il calcio in maniera diversa"
Intervenendo sul calendario della Champions League: "Quando ho visto che le ultime due erano contro Psg e Barcellona ho pensato di dover fare più punti possibili all'inizio. Queste due squadre sono a un livello superiore. Mancano tante partite per arrivarci e ora penso solo a recuperare tanti giocatori che mancano, specialmente in attacco. Dobbiamo fare l'ultimo sprint domenica per fare una bella partita, per poi riposarsi e allenarsi il più possibile". Fabregas conclude: "Io ho un debole per i mancini, sono sempre speciali. Tutti i mancini con i quali ho giocato vedevano il calcio con una classe diversa dagli altri. Ma non li abbiamo presi tutti mancini volontariamente, non è solo quello la cosa importante. Devono capire il calcio che vogliamo portare qua".
Douvikas: "Abbiamo tanta fame, è la mentalità di Fabregas"
Nel post partita ha parlato anche Douvikas, che con la tripletta di stasera si afferma come capocannoniere della Champions League: "È un grande onore essere così in alto, dico grazie ai miei compagni che mi hanno aiutato in questo. Ma l'importante è aver vinto e ottenuto altri tre punti, vogliamo continuare così. Abbiamo tanta fame. Per me è il primo anno in questa competizione. Giochiamo bene, conquistiamo sempre il campo: è la mentalità di Fabregas, attaccare cercando di andare in velocità".
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