Politano furioso dopo il ko del Napoli: "Non so dare una risposta, sono abbastanza inca**ato"

"Tutto è andato storto, oramai le parole le porta via il vento. Bisogna fare i fatti in campo e oggi ne abbiamo fatti pochi". Matteo Politano mastica amaro. L'attaccante del Napoli, che ha indossato la fascia di capitano nella sfida con il Porto, ha commentato il pesante ko subito in Portogallo . Una sconfitta che lascia gli uomini di Massimiliano Allegr i a tre punti in classifica dopo quattro turni.

Politano, le scuse ai tifosi e il futuro

Gli azzurri avevano chiuso il primo tempo sull'1-1, rimontando l'iniziale svantaggio con un un gol di McTominay, prima di crollare nella ripresa. "Adesso c’è da stare zitti, chiedere scusa ai tifosi che ci hanno seguito fino a qui e pensare alla partita di domenica", ha ribadito Politano. "Il primo tempo abbiamo fatto una buona gara, poi abbiamo preso il gol su angolo. Una squadra fisica come la nostra non dovrebbe prenderlo. Nel secondo tempo abbiamo gestito, sul 2-1 ci siamo ammosciati e questo è il risultato".

Politano e l'esame di coscienza

Politano prova a suonare la carica, chiedendo un'immediata reazione alla squadra: "Dobbiamo capire che un conto è perdere 2-1 e un conto è prenderne 4. C’è da farsi un esame di coscienza tutti quanti e andare avanti. Non so dare una risposta in questo momento, sono abbastanza inca**ato. C’è dispiacere, chiedo scusa ai tifosi e alle persone a casa, più di questo non posso dire", ha concluso.