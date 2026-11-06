Cunha provoca Balerdi sui social: "Crack". E i tifosi della Roma impazziscono
Balerdi chiede scusa dopo l'errore ad Old Trafford contro il Manchester United ma tra i commenti su Instagram spunta anche quello di Cunha, autore della doppietta che ha deciso il match in favore dei Red Devils. "Crack.", questo il telegrafico commento del brasiliano sotto al post del difensore argentino. Elogio o presa in giro? Questo è il dilemma. Ma i tifosi giallorossi non l'hanno certo presa bene.
Cunha e il commento sotto al post di Balerdi: "Crack". I tifosi della Roma impazziscono sui social
Cunha sta facendo di tutto per non entrare nel cuore dei tifosi della Roma. Oltre alla doppietta messa a segno e al cartellino rosso incassato nel finale, proprio per un fallo in ritardo su Balerdi, l'attaccante brasiliano ha deciso di commentare con "Crack." l'ultimo post dell'ex Marsiglia, scusatosi per gli errori fatali di Old Trafford nel day after di Manchester United-Roma. Per quanto questo termine venga usato solitamente per fare un complimento ad un calciatore, con particolare riferimento a giovani talenti in rampa di lancio, nell'occasione è stato interpretato in maniera completamente diversa dai tifosi giallorossi. La controrisposta nei commenti? "Pensa alla tua squadra schifosa", una delle frasi più gettonate.
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