"Tre anni di divieto di accesso all' Old Trafford per aver lanciato in campo una pallina da tennis in occasione della sfida di Champions League tra Manchester United e Roma ". The Athletic riferisce della sanzione esemplare che sarebbe stata adottata nei confronti di almeno un tifoso dei quattro dei Red Devils "squalificati" per aver inscenato in questo modo una protesta contro la gestione del club inglese da parte della famiglia Glazer . Un vero e proprio caso in Inghilterra. L'episodio aveva costretto i giocatori a fermarsi per ripulire il rettangolo di gioco.

Manchester United, cosa prevede il regolamento interno per chi lancia oggetti

Il Sun sottolinea, invece, che il Manchester United ha applicato il suo regolamento: "Ha delle linee guida per le sanzioni e il lancio di oggetti è un reato di livello quattro. Questo comportamento è punibile con una squalifica di tre anni dalle partite casalinghe del club. Il Manchester United ritiene di non poter essere indulgente riguardo al lancio di oggetti in campo e che è necessario tracciare una linea netta per evitare danni qualora si verificasse un'escalation".