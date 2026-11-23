La Uefa ha ufficialmente reso note le designazioni arbitrali per le partite del mercoledì di Champions , valide per la quinta giornata della League Phase. Per Psg-Roma è stato scelto Glenn Nyberg , mentre la direzione di Inter-Stoccarda è stata affidata al francese Letexier .

Champions League: c'è Nyberg per Psg-Roma: due i precedenti con i giallorossi

Al Parco dei Principi di Parigi sarà lo svedese Nyberg a dirigere il confronto tra i campioni d'Europa in carica e la Roma di Gian Piero Gasperini, in programma mercoledì 25 novembre alle ore 21. Il fischietto classe '88, internazionale dal 2016, sarà coadiuvato dagli assistenti Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist. Connazionale anche il quarto ufficiale Adam Ladebäck, mentre in sala Var agiranno il tedesco Bastian Dankert e il polacco Tomasz Kwiatkowski. Due i precedenti con i giallorossi, finora imbattuti con Nyberg: il primo incrocio risale al 2021, quando la Roma dilagò all'Olimpico contro il CSKA Sofia in Conference, mentre il secondo fa riferimento alla sfida nel Nord di Londra con il Tottenham nella stagione 2024/25, terminata sul punteggio di 2-2. Per l'undici capitolino, andarono a segno Ndicka e Hummels, capaci di pareggiare le reti di Son e Kulusevski. In panchina c'era Claudio Ranieri. Due i precedenti anche con il Psg, entrambi finiti in parità in Champions contro Borussia Dortmund e PSV Eindhoven.

Letexier per Inter-Stoccarda

Sarà François Letexier, internazionale dal 2017, ad arbitrare il match che vedrà protagoniste Inter e Stoccarda a San Siro. Calcio d'inizio previsto per le ore 21 di mercoledì, con il fischietto francese che sarà coadiuvato dai connazionali Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, oltre al quarto uomo Romain Lissorgue. Al Var, il tandem olandese Higler-van Boekel. Con Letexier alla direzione di gara, i nerazzurri hanno collezionato una vittoria e una sconfitta nei due precedenti: successo al "Meazza" contro il Salisburgo nel 2023 e ko a Madrid contro l'Atletico di Simeone nella League Phase della scorsa stagione.