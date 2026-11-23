Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli, Enzo Maresca non si nasconde e risponde a distanza ad Allegri , che aveva definito la gara proibitiva. "Macché! In Italia siamo abbastanza bravi a piangere", ha detto in conferenza stampa l'allenatore del Manchester City. "Non ci credo assolutamente, perché è una partita importante, di Champions League, che vale tre punti sia per noi che per loro. Mi aspetto un Napoli forte, come l'ho visto col Torino, con la Lazio e in altre occasioni. Sarà una partita abbastanza dura".

Maresca rivela: "In primavera mi hanno contattato dalla Serie A, ma mai dal Napoli"

Il tecnico salernitano ha poi chiarito le voci che lo avevano accostato alla panchina azzurra, rivelando però un interesse arrivato dall'Italia nei mesi scorsi: "A marzo, aprile e maggio ci sono stati dei contatti con una squadra italiana ma non con il Napoli. Del Napoli non ho mai sentito il presidente, non ho mai sentito nessuno". Un ritorno in Serie A non è escluso ("In futuro non si sa mai"), ma per ora Maresca si gode il City, "un grandissimo club, un'organizzazione che negli ultimi 17 anni ha cambiato tre allenatori. Questo dimostra un po' come si lavori in modo diverso, paragonandolo al mio Paese". Proprio sul calcio italiano l'ex Chelsea ha usato parole dure: "La soluzione non è una. Se siamo dove siamo, c'è da cambiare qualcosa. Ormai sono 15 anni che sono all'estero e secondo me c'è da cambiare tanto. Bisogna essere un po' più coraggiosi. L'Italia, non solo nel calcio, è legata un po' al vecchio, ma se gli altri avanzano non si può rimanere fermi". Maresca non crede a una crisi del talento: "Non credo che l'Italia sia scarsa a livello giovanile. E se lo fosse sarebbe perché si lavora male coi giovani. Ogni volta che c'è la mancanza di un Mondiale o di qualche altra cosa, si dice che è il momento di cambiare. Ma alla fine non si cambia niente", ha concluso, passando al napoletano per l'ultima frase.

De Bruyne torna all'Etihad: "Contenti di rivederlo, ragazzo spettacolare"

Domani ritroverà Kevin De Bruyne, con cui al City ha vinto il treble. "Ho ottimi ricordi, è un top player, un giocatore eccezionale, uno dei più importanti qui al City. Siamo contenti di rivederlo, sarà il benvenuto", ha detto Maresca, sottolineando anche il lato umano del belga: "ha alzato tutti i trofei che il City ha vinto negli ultimi dieci anni. È molto cortese, una persona perbene, è stato un piacere lavorare con lui". Sul rendimento di De Bruyne in Italia, finora sotto le attese, l'allenatore preferisce non sbilanciarsi: "È già difficile giudicare quando sei dentro, quando sei fuori è ancora peggio. KDB è un ragazzo spettacolare, vuole fare bene e vuole lavorare. Se è contento anche fuori dal calcio darà una grossa mano al Napoli".