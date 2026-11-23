La sfida tra Psg e Roma , in programma mercoledì 25 novembre alle 21 al Parco dei Principi, è entrata nel mirino delle autorità francesi per motivi di ordine pubblico . Secondo quanto riportato da L'Équipe, la partita è stata classificata a livello 3 su 5 dalla Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH), l'organismo che in Francia monitora i fenomeni di violenza legati al calcio. A preoccupare non sono tanto i rapporti tra le due tifoserie in campo, quanto la possibile presenza di un terzo incomodo: i tifosi del Napoli .

Psg-Roma, il nodo dei tifosi napoletani vicini agli ultras parigini

Il punto più delicato riguarda proprio i sostenitori partenopei. Le forze dell'ordine temono la presenza di tifosi del Napoli vicini al Collectif Ultra Paris (CUP), gruppo ultras del PSG, e il timore è che la loro presenza a Parigi possa trasformare la serata in un'occasione di scontro. Le relazioni tra i tifosi napoletani e quelli romanisti sono tese, e la rivalità tra le due curve è tra le più accese del calcio italiano.

Attesi 1.500 romanisti, controlli rafforzati

Sul fronte giallorosso, sono previsti circa 1.500 tifosi romanisti nella capitale francese per seguire la squadra in una delle trasferte più impegnative della League Phase di Champions. Le autorità seguiranno la gara con particolare attenzione, anche se al momento non sono stati resi noti provvedimenti specifici della prefettura.