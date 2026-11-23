Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match tra il suo Napoli e il Manchester City all'Etihad Stadium, valido per la quinta giornata della fase campionato di Champions League :"Non sarà decisiva perché anche vincendo domani non saremmo automaticamente qualificati. Non bastano 6 punti e mancano ancora 4 partite . Credo servano tre vittorie per la matematica. Giochiamo contro una delle squadre più forti d'Europa, ha cambiato tanti giocatori ma ha qualità importanti. Resta tra le favorite per vincere la Champions. Servirà una partita con tecnica".

Allegri e il punto sull'infermeria

Allegri ha poi fatto il punto sulle disponibilità della rosa e sulle difficoltà legate alle assenze: "La panchina è corta, ma abbiamo giocatori che stanno recuperando. Di Lorenzo e Badiashile torneranno per il Lecce. Marianucci e Favasuli non sono in lista. In giro per l'Europa ci sono tanti infortunati. Bisogna fare di necessità virtù. Meret e Vergara li abbiamo persi, ma fa parte del gioco. Tante squadre hanno parecchi infortunati, servirà una partita di squadra. E poi penseremo al campionato. Queste grandi partite si preparano da sole. Ci saranno difficoltà oggettive contro un'avversaria tecnica e fisica".