Le parole di De Bruyne sul futuro al Napoli

Il classe 1991 ne ha parlato a Sky: "L'anno scorso qui è stata una situazione diversa, con il cartellino rosso e la sostituzione obbligata. Ma è bello tornare a casa. Al City hanno cambiato tanto, da Pep sono passati a Enzo e ci sono tanti nuovi giocatori, è normale che ci sia qualche problema. Loro sono i favoriti, ma ci sono sempre opportunità durante la gara, cerchiamo di fare una buona prestazione e poi vediamo. Finora è stata una stagione difficile. Dobbiamo trovare continuità. Futuro? Non posso dire molto, mi rimangono sei mesi di contratto e devo pensare a molte cose, alla mia famiglia e a quello che voglio fare. Ci sono stati rumors ma penso solo a giocare bene a calcio e sono contento di come sto performando. PSV? Accadrà quel che accadrà".