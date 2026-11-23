De Bruyne: "Stagione difficile ma ho ancora sei mesi di contratto con il Napoli. Poi valuterò con la mia famiglia"
Kevin De Bruyne è intervenuto in conferenza stampa e ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match tra il Napoli e il Manchester City, sua ex squadra, all'Etihad Stadium, valido per la quinta giornata della fase campionato di Champions League. Nelle ultime settimane, però, il belga è stato travolto dalle voci di un possibile trasferimento al PSV.
Le parole di De Bruyne sul futuro al Napoli
Il classe 1991 ne ha parlato a Sky: "L'anno scorso qui è stata una situazione diversa, con il cartellino rosso e la sostituzione obbligata. Ma è bello tornare a casa. Al City hanno cambiato tanto, da Pep sono passati a Enzo e ci sono tanti nuovi giocatori, è normale che ci sia qualche problema. Loro sono i favoriti, ma ci sono sempre opportunità durante la gara, cerchiamo di fare una buona prestazione e poi vediamo. Finora è stata una stagione difficile. Dobbiamo trovare continuità. Futuro? Non posso dire molto, mi rimangono sei mesi di contratto e devo pensare a molte cose, alla mia famiglia e a quello che voglio fare. Ci sono stati rumors ma penso solo a giocare bene a calcio e sono contento di come sto performando. PSV? Accadrà quel che accadrà".
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