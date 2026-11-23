"Noi siamo una piccola società, non c'è mai niente di scontato"

In conferenza stampa, Fabregas chiarisce subito le cose: "La squadra sta bene, ma la partita è difficile, e noi restiamo quelli che siamo, una piccola società che sta proseguendo sulla sua strada, anche in mezzo alle difficoltà. Per questo sono orgogliosissimo di quello che la squadra sta ottenendo. Non c'è niente di scontato, mai. E sarà così anche contro l'Aek, una squadra che ha creato problemi ad avversarie più forti. Una squadra aggressiva, forte fisicamente, non ci sarà niente di semplice".