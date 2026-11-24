INVIATA A PARIGI - Massima allerta. Ufficialmente il rischio è 3 su 5 ma Parigi aspetta i 1500 tifosi della Roma in stato di massima allerta. I romanisti, che arriveranno tra oggi e soprattutto domani, sono pochi, ieri sera si vedeva giusto qualche sciarpa in aeroporto. Come è possibile che ci sia un'attenzione così alta per sole 1500 persone? Perché i rapporti sono molto tesi tra le due tifoserie e c'è timore visto il rapporto molto stretto tra i francesi e i tifosi del Napoli. Non solo: dopo i disordini prima di Nizza - Roma di un anno fa, con i romanisti fermati la notte prima della partita, e dopo alcuni disagi a Manchester, la tifoseria della Roma è sotto attenzione Uefa. Dopo Manchester la Commissione Disciplinare ha multato di 20mila euro il club e, soprattutto, ha disposto una limitazione parziale della vendita dei biglietti per il settore ospiti in occasione di una partita in trasferta nelle competizioni Uefa. In particolare, si legge nel comunicato "l'eventuale sanzione comporterebbe una riduzione del 50% della quota di biglietti normalmente riservata ai tifosi ospiti, passando dal 5% al 2,5% della capienza dello stadio della squadra avversaria. La sanzione relativa alla limitazione dei biglietti è tuttavia sospesa per un periodo di due anni, a partire dalla data della decisione".