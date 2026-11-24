Dove vedere Manchester City-Napoli in tv? Sky o Prime Video, orario
Torna la Champions League! In occasione della quinta giornata della fase di campionato, il Napoli di Allegri, che ha conquistato una sola vittoria e tre sconfitte, farà visita al Manchester City di Maresca. Una gara speciale per Kevin De Bruyne, che torna nello stadio dove ha contribuito a scrivere pagine di storia. I citizens si trovano a nove punti in classifica, e vogliono assicurarsi un posto tra le prime otto.
Manchester City-Napoli l'orario
Manchester City-Napoli è in programma oggi, martedì 24 novembre, alle ore 21:00, all'Etihad Stadium di Manchester. Dirigerà l'incontro il rumeno Kovacs.
Dove vedere Manchester City-Napoli in diretta tv
Manchester City-Napoli sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 252) e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Manchester City-Napoli, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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