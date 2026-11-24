Dove vedere Como-AEK Atene in tv? Sky o Prime Video, orario
Torna la Champions League! In occasione della quinta giornata della fase di campionato, il Como di Fabregas, che ha conquistato tre vittorie e una sola sconfitta fino a ora, ed è reduce dalla vittoria record per 9-1 contro il Lens, ospiterà l'AEK Atene. I greci, che nell'ultimo turno hanno perso contro il Real Madrid nei minuti di recupero, in rosa presentano l'italiano Brignoli, oltre ad altri ex Serie A come Strakosha, Jovic e Marin.
Como-AEK Atene l'orario
Como-AEK Atene è in programma oggi, martedì 24 novembre, alle ore 21:00, allo stadio "Sinigaglia" di Como. Dirigerà l'incontro lo spagnolo Rojas.
Dove vedere Como-AEK Atene in diretta tv
Como-AEK Atene sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport (canale 253) e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Como-AEK Atene, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS