Torna la Champions League ! In occasione della quinta giornata della fase di campionato, il Como di Fabregas, che ha conquistato tre vittorie e una sola sconfitta fino a ora, ed è reduce dalla vittoria record per 9-1 contro il Lens, ospiterà l'AEK Atene . I greci, che nell'ultimo turno hanno perso contro il Real Madrid nei minuti di recupero, in rosa presentano l'italiano Brignoli, oltre ad altri ex Serie A come Strakosha, Jovic e Marin.

Como-AEK Atene l'orario

Como-AEK Atene è in programma oggi, martedì 24 novembre, alle ore 21:00, allo stadio "Sinigaglia" di Como. Dirigerà l'incontro lo spagnolo Rojas.

Dove vedere Como-AEK Atene in diretta tv

Como-AEK Atene sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport (canale 253) e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Como-AEK Atene, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.