Dove vedere Real Madrid-PSV in tv? Sky o Prime Video, orario
Torna la Champions League! In occasione della quinta giornata della fase di campionato, il Real Madrid ospita il PSV. I blancos di Mourinho sono reduci da nove vittorie in tutte le competizioni, e in Europa si trovano a punteggio pieno. Gli olandesi, invece, hanno ottenuto una sola vittoria in quattro giornate.
Real Madrid-PSV l'orario
Real Madrid-PSV è in programma oggi, martedì 24 novembre, alle ore 21:00, allo stadio "Bernabeu" di Madrid. Dirigerà l'incontro il norvegese Eskas.
Dove vedere Real Madrid-PSV in diretta tv
Real Madrid-PSV sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport (canale 255) e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Real Madrid-PSV, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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