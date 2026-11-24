Torna la Champions League ! In occasione della quinta giornata della fase di campionato, il Real Madrid ospita il PSV . I blancos di Mourinho sono reduci da nove vittorie in tutte le competizioni, e in Europa si trovano a punteggio pieno. Gli olandesi, invece, hanno ottenuto una sola vittoria in quattro giornate.

Real Madrid-PSV l'orario

Real Madrid-PSV è in programma oggi, martedì 24 novembre, alle ore 21:00, allo stadio "Bernabeu" di Madrid. Dirigerà l'incontro il norvegese Eskas.

Dove vedere Real Madrid-PSV in diretta tv

Real Madrid-PSV sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport (canale 255) e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Real Madrid-PSV, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.