INVIATA A PARIGI - Non soltanto il campo, ma anche i colori e il marketing . Domani, al Parco dei Principi, la Roma scenderà in campo con la divisa bianca , mentre il Paris Saint-Germain indosserà il nuovo Third Kit per la stagione 2026/27, firmato Jordan Brand e presentato ufficialmente dal club francese.

Il Psg, la Roma e la maglia Jordan che fa impazzire i tifosi

Una maglia che reinterpreta in chiave moderna uno dei tratti distintivi della tradizione del Psg: la classica barra verticale centrale. In questa versione, la banda diventa una tela sulla quale prende forma un delicato effetto tie-dye, realizzato attraverso diverse tonalità di verde. Il tutto su una base nera, che caratterizza l’intera jersey e ne esalta il contrasto cromatico. A completare il design ci pensano i dettagli: i loghi sono applicati in rosso, mentre i numeri sono gialli.