INVIATA A PARIGI - Calcio sì, ma anche tanto altro. Prima della conferenza di Luis Enrique è Hakimi a incontrare i giornalisti all'interno della sala stampa del Campus del Psg. Tra le tante domande, tra la partita contro la Roma, il problema infortuni e la decisione del Tas sulla finale di Coppa d'Africa, Hakimi risponde, o per meglio dire non risponde, a una domanda sul rinvio a giudizio per stupro "Io penso solo a fare il mio lavoro. Sono concentrato sul calcio, la cosa più importante per me. Tutto questo non mi impedisce di giocare la mia partita. Vedremo in futuro, sono focalizzato sulla partita di domani e sul mio mestiere, il calcio". In sintesi: Hakimi, ex Inter, è stato rinviato a giudizio con l'accusa di violenza sessuale da una donna di 24 anni , il cui nome non è mai stato reso pubblico. I fatti invece risalgono al febbraio 2023 e l'inchiesta è durata oltre tre anni. Alla fine non si è conclusa con il proscioglimento, come il calciatore si aspettava: la sezione investigativa della Corte d'Appello di Versailles (Yvelines) ha confermato che il giocatore del Psg sarà processato dal tribunale penale dipartimentale degli Hauts-de-Seine, lui si è sempre dichiarato innocente .

Hakimi: "Spero di essere come Marquinhos"

Parlando di calcio giocato, Hakimi, 14 trofei dal 2021 a Parigi, dà tutta l'impressione di non volersi fermare: "Sono orgoglioso di essere qui, di rimanere al Psg per così tanti anni, proprio come Marquinhos, che è una leggenda del club. Parigi è la mia città, il mio club. Spero di seguire le sue orme; è un esempio per noi, il nostro leader. Siamo tutti con lui e ho anche scritto al presidente e al direttore per ribadire la mia volontà". Adesso, tra l'altro, Hakimi e tutto il Marocco aspetta la decisione del Tas sull'assurda finale di Coppa d'Africa: "So che la decisione non è facile, l'hanno vista tutti. Ognuno ha la sua opinione. Credo che non possiamo abbandonare il nostro impegno. Ho fatto il mio lavoro, tutta la squadra è orgogliosa. Il mondo sa come affrontiamo ogni partita. Dobbiamo rimanere orgogliosi di ciò che abbiamo fatto. Vedremo cosa succederà. In ogni caso, dobbiamo essere pronti per la prossima Coppa d'Africa".

Hakimi e il messaggio a Wesley

Capitolo Roma. Si parte dalla sfida con Wesley, forse la più affascinante della partita: "È un giocatore forte, offensivo, che ama spingersi in avanti. Lo stile di gioco della Roma gli si addice, quindi dovremo essere molto concentrati. Non solo su Wesley, ma su tutti i giocatori della Roma, che sono in ottima forma". E sulla Roma? Hakimi sorride: "Sono in ottima forma, soprattutto in Serie A. Dobbiamo essere concentrati al massimo. Conosciamo i loro punti di forza e di debolezza e dobbiamo giocare con la stessa mentalità di sempre. Vogliamo vincere, portare a casa i tre punti". Come si può spiegare la differenza di risultati della Roma in campionato e in Champions League?, gli viene chiesto. "Non lo so, non sono nello spogliatoio loro (sorride ancora, ndr). So come ci prepariamo noi però, affrontando ogni partita allo stesso modo. Vogliamo arrivare il più lontano possibile in ogni competizione, questa è la mentalità del Psg".