INVIATA A PARIGI - Luis Enrique, sempre lui. Sono passati 15 anni dalla sua esperienza a Roma. È sempre lo stesso anche se decide di rispondere a tutte le domande in francese, comprese quelle dei cronisti italiani. Non è cambiato di una virgola, quello che Franco Baldini definì "un magnifico errore". La vita l'ha messo a dura prova, la carriera gli ha regalato gioie pazzesche: per tutte, due Champions League di fila. Ma, dicevamo, lui è sempre lo stesso. Per questo quando gli viene chiesto, per la quinta volta di fila, quanto gli infortuni di Doué e Kvara possano penalizzare il Psg, a modo suo replica stizzito: "Cosa dovrei fare? Piangere? Lamentarmi" . No, non ci pensa proprio. E infatti aggiunge: "La squadra ha dimostrato di essere resiliente, restiamo motivati per migliorare il nostro livello. Ma è normale: quando un giocatore vince è felice, quando si infortuna è triste. Fa parte del lavoro. Mercato di gennaio? Non abbiamo l'obbligo di fare mercato, non è nel nostro stile prendere un giocatore per sei mesi. Non abbiamo paura di niente, ma pensiamo a fare il nostro lavoro e ad affrontare delle difficoltà. Con la qualità dei miei giocatori affronteremo tutto".

Da Totti ai ricordi romani: cosa ha detto Luis Enrique emozionandosi

Dal Psg alla Roma, a Luis Enrique viene chiesto cosa successe, anni fa, con Totti. La sua risposta è chiarissima: "Facevo allora quello che faccio adesso: cerco di aiutare i giocatori gestendoli allo stesso modo, sia i grandi nomi che quelli meno noti. Lo faccio in modo naturale, con sincerità. I ​​giocatori sono persone. Vogliamo aiutare ogni giocatore. Non c'è niente di speciale. Siete voi che fate tanto clamore, che create scalpore. Ma non c'è niente di strano: sono cose normali". Normale, forse, non è il ricordo dei suoi anni a Roma: è l'unico momento in cui Luis Enrique sembra emozionarsi un po'. "La vita è così ma io lì ho dei bellissimi ricordi. È stata un'esperienza davvero speciale per me e provo una sensazione meravigliosa ogni volta che ho la possibilità di visitare la città, è magnifica. Le cose possono andare meglio o peggio, ma questa è la vita, bisogna accettarlo. Ho ricordi molto positivi".

Le belle parole di Luis Enrique su Gasperini

Dalla Roma di ieri a quella di oggi: Luis Enrique invita tutti a non abbassare la guardia. "La Roma finora non ha avuto fortuna. Hanno perso una partita contro il Real Madrid e ricordo che all'80' erano in vantaggio di due gol, ma poi hanno perso. È successa la stessa cosa contro il Manchester United. Sono una squadra che non ha paura. Sarà molto difficile vincere. Vedremo una partita molto diversa, mi ripeto, per il loro modo di difendere. Sarà un aspetto da osservare attentamente. Gasperini è un allenatore di grande esperienza, che apprezzo molto. Le sue squadre hanno personalità e un modo di giocare molto definito, diverso dal solito. Quando ero a Roma, le cose non sono finite bene per lui all'Inter perché hanno perso fiducia in lui. Ma è un allenatore di altissimo livello, ed è una vera motivazione giocare contro una delle sue squadre.

Domani - spiega ancora il tecnico del Psg - avremo dei problemi contro il loro stile difensivo molto particolare. Sarà una grande sfida anche perché lui un'enorme influenza sul calcio italiano. Mi piace la sua filosofia, con il suo pressing costante per cercare di essere migliore dell'avversario. È una cosa rara nel calcio italiano. Le sue squadre hanno questa identità. Ha squadre fisiche con giocatori di qualità. Se riuscite a convincerli a fare questo lavoro, allora siete degli allenatori di altissimo livello. Sarà una partita molto diversa dal solito. Stiamo parlando con i giocatori individualmente e come squadra. Dovremo essere pronti, altrimenti avremo dei problemi".

Malen pericoloso? La risposta di Luis Enrique

Parlando di singoli, Luis Enrique risponde a una domanda su Malen: "Ha giocato principalmente sulle fasce in carriera. Ma schierato centralmente ha dimostrato la sua capacità di segnare. Dovremo stare attenti agli attaccanti, ma anche a tutti i giocatori. La Roma ha molto movimento. Avrebbe meritato più punti contro Real Madrid e Manchester United. Spero che riusciremo a superare il loro pressing e a conquistare i tre punti". Come? Luis Enrique insiste: resilienza e talento. Nessun alibi. Al netto di tutte le differenze del caso, parlava di queste cose già 15 anni fa. Tutto, intorno, è cambiato. Ma lui no, lui è sempre lo stesso.