Chivu: "Stoccarda aggressivo, intenso e forte"

Chivu ha esordito spiegando: "Per noi è un’altra occasione, partiamo da questo. Conosciamo la realtà della classifica in questo momento. Siamo consapevoli delle nostre ambizioni e della squadra che dovremo affrontare, lo Stoccarda, che è aggressivo, intenso, forte. Sia in Champions sia in campionato hanno fatto vedere il loro valore. Sappiamo quali sono le nostre ambizioni. Gli attaccanti? Sono tutti a disposizione, domani faremo le nostre scelte".

Chivu torna su Atalanta-Inter: "Non possiamo essere giudicati solo per uno spezzone di partita non fatto bene"

Il 4-4 in campionato a Bergamo, con la rimonta in extremis dell'Atalanta, contina a far discutere: "Ma l’Inter non può essere giudicata per uno spezzone di partita non fatto bene. Negli ultimi anni, anche in questa stagione, ha fatto vedere cose certificate dai numeri. Dobbiamo fare un’analisi lucida senza perdere di vista quanto fatto di buono in quella partita e nelle due prima della sosta. Serve equilibrio nelle analisi, soprattutto da parte nostra. Di Bergamo ne abbiamo parlato, abbiamo tratto le conclusioni. Cercheremo di limare determinati difetti, come sempre. Abbiamo l’unico obbligo di essere la nostra miglior versione, di essere l’Inter. Noi dobbiamo essere noi. Senza presunzione, con umiltà. La società ha reso l’Inter internazionale. Degna del suo nome. L’ha messa ai vertici del calcio europeo. Siamo consapevoli delle cose che funzionano e non funzionano. Dobbiamo essere consapevoli non solo della parte negativa. Le cose negative mediaticamente offrono titoli, ma dobbiamo dare continuità alle cose positive e valutare lungo l’arco dell’intera stagione".

Chivu sulla fase difensiva dell'Inter: "A Bergamo non si sono visti vecchi vizi"

La fase difensiva: "Non sono vecchi vizi quelli visti a Bergamo, siamo andati in vantaggio e siamo stati ripresi rispetto a tante altre volte in cui siamo andati sotto e abbiamo rimontato. Possiamo analizzare cosa non ha funzionato negli ultimi dieci minuti, e ripeto che lo abbiamo fatto. Questa squadra ha mostrato carattere negli anni, lo ha tirato fuori, altrimenti non avrebbe ottenuto quei risultati. Non è giusto parlare di dieci minuti dove c'è stato un calo di concentrazione. Quando parliamo di fase difensiva, parliamo di pensiero comune. Parlando della gara di Bergamo, abbiamo fatto una buona fase difensiva in una parte della partita, poi dovevamo fare meglio nel finale. Io parlo del collettivo, si difende in 11, non con il nome o di reparto. Abbiamo l'obbligo di difendere come collettivo, non è giusto parlare dei singoli. Il calcio è in gioco di squadra, non si possono separare le due fasi, con e senza palla".