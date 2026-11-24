INVIATA A PARIGI - Balerdi c'è, anche se non al meglio. Rensch, invece, non solo non c'è, ma rischia di restare fuori per più di un mese. Gli esami strumentali hanno infatti evidenziato una lesione di grado intermedio all'adduttore lungo sinistro, più profonda di quella all'adduttore destro che lo aveva tenuto già fuori nelle scorse settimane. Non si tratta, quindi, di una ricaduta. La gamba non è la stessa, come già anticipato questa mattina Di certo, in un periodo con tante partite, un problema non da poco per Gasperini, considerando che l'olandese, a volte più a volte meno, nelle rotazioni è sempre presente.