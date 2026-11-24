Como-Aek Atene, tabellino e statistiche

De Cunha sbaglia dagli undici metri

Il Como parte forte, alzando immediatamente il ritmo e pressando gli avversari. Al decimo Nico Paz viene servito in profondità e prima di calciare subisce il recupero di Pilo: il fantasista argentino prova a liberarsi, ma colpisce con una manata l'avversario, venendo punito con il cartellino giallo. Gli uomini di Fabregas continuano a spingere: Nico Paz impensierisce l'ex laziale Strakosha, poi Villa, al 28' si procura un calcio di rigore dopo un pestone subito in area. Da Cunha si presenta sul dischetto, ma (dopo essere leggermente scivolato al momento della battuta), calcia sul fondo, sprecando la ghiotta occasione. Passano tre minuti e Ramon si avventa su un cross di Da Cunha, spedendo il pallone di poco alto sopra la traversa. Il Como continua a spingere, assediando la difesa dell'Aek: Valle scambia con Perrone e calcia di prima da buona posizione: palla alta. L'Aek soffre, ma nel finale di primo tempo si rende pericoloso: al 42' Sanchez è protagonista di una splendida doppia parata: il numero uno del Como salva sul tentativo ravvicinato di Gacinovic e sulla successiva ribattuta di Moukoudi.

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Milla sblocca il risultato

Ad inizio ripresa gli ospiti giocano con maggiore intraprendenza; Mayer sfiora il vantaggio con una girata ravvicinata, poi Nico Paz rischia il secondo cartellino giallo per un pestone ai danni di un avversario. Gli uomini di Fabregas sembrano innervosirsi, ma nel momento di maggiore difficoltà, arriva il gol di Milla: il centrocampista si libera dal limite e disegna una traiettoria perfetta che si insacca alle spalle di Strakosha. Il vantaggio galvanizza i padroni di casa: Nico Paz prima impensierisce Strakosha con una conclusione dal limite, poi colpisce il palo esterno con un tiro di prima intenzione dopo un bell'assist di Valle. Il Como continua a spingere: Ramon svetta di testa su un calcio di punizione e sfiora il palo. Fabregas inserisce Smalcic per Couto, il tecnico dell'Aek risponde con Varga per Kutesa, poi inserisce anche Zini e Mantalos (per Gacinovic e Jovic). I padroni di casa sembrano controllare agevolmente la gara, ma all'80' rischiano grosso: su una punizione dal limite, Moukoudi svetta di testa e manda la palla a pochi centimetri dal palo di Sanchez. Fabregas inserisce Kempf e Kaiki (per Chalobab e Baturina), poi Ricci per Da Cunha. Nel finale un paio di brividi difensivi (errore di Perrone in uscita e un rilancio sbilenco di Sanchez) mettono i brividi alla difesa lariana; il Como risponde con un'azione solitaria di Perrone, che calcia a colpo sicuro, ma trova la pronta risposta di Strakosha.

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