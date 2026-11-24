Champions League, vittorie di misura per Galatasaray e Bodo-Glimt
La 5ª giornata della phase league di Champions League oltre a Como-Aek e Manchester City-Napoli, presenta match di grande interesse come Arsenal-Dortmund e Real Madrid-Psv. Intanto si è aperta con gli anticipi tra Galatasaray e Aston Villa e tra Bodo e Lask. Ecco come è andata.
Champions League, la classifica
Vittorie di misura per Galatasaray e Bodo
Nel big-match di Istanbul, vittoria di misura per il Galatasaray, che piega l'Aston Villa per 1-0, in capo ad un match combattuto e avido di emozioni. Il gol partita nel cuore della ripresa, con Gul, che al 77' trova una deviazione rocambolesca per battere l'ex-Parma Suzuki e regalare il successo ai turchi, che rientrano nel gruppone e continuano a sperare nella qualificazione alla fase successiva.
Nell'altro anticipo di serata, la spunta in extremis il Bodo, che piega il Lask nei minuti di recupero. Sull'ostico sintetico norvegese, gli ospiti giocano alla pari, limitando i padroni di casa e riuscendo anche a pungere. In pieno recupero arriva però l'autorete di Bogarde, sulla zampata del subentrato Helmersen, che rilancia le ambizioni di qualificazione per la squadra di Knutsen.
Galatasaray-Aston Villa 1-0: cronaca, tabellino e statistiche
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