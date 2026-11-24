INVIATA A PARIGI - "Per noi è l'occasione di confrontarci con i migliori, ci siamo conquistati la possibilità di giocare contro i più forti. Dobbiamo esserne orgogliosi e cercare di misurarci". Gian Piero Gasperini parla, Paulo Dybala annuisce. La sala stampa del Parco dei Principi è strapiena, in fondo parlano sempre l'allenatore che ha vinto l' Europa League pochi anni fa e un campione del mondo. La Roma ha scelto un hotel zona Versailles, lontano dal caos parigino e neppure troppo vicino al Parco dei Principi: un modo per isolarsi, forse. Ma anche per godersi una notte che, ribadisce Gasperini: "La Roma ha meritato di giocare. Confrontarti con i migliori ti dà fiducia anche in campionato. Dobbiamo misurarci con questa squadra e capire subito il loro parametro, capire quanto possiamo contrastare la loro tecnica, la loro velocità Noi dobbiamo preoccuparci di fare un certo tipo di prestazione". Un po' come quella che fece lui anni fa contro i parigini con l'Atalanta: "Fu uno dei nostri momenti più belli anche se oggi il Psg è molto più squadra di allora grazie a Luis Enrique". Gasperini parla, Dybala annuisce accanto a lui. I due si guardano, sorridono: quando a Paulo viene chiesto se vuole finire la carriera a Roma Gasp interviene dicendo che non ci sono altre squadre mentre quando all'argentino viene fatto notare che tirerebbe poco lui ripassa la palla all'allenatore: " Lui vuole così e poi c'è Malen" . Sorrisi, appunto. Gag e fiducia. La Roma di oggi è anche questa e si vuole godere una notte magica.

Come si ferma il Psg, la risposta di Gasperini

Magica sì, ma sempre con il pensiero a una partita in cui la Roma è chiamata a fare punti dopo il ko di Manchester: "Il calendario non ci ha aiutato - l'ammissione di Gasperini -. Dobbiamo ragionare pensando che noi siamo una squadra, non ci sono solo calciatori che giocano da soli. Anche il Psg ha avuto grandi giocatori senza riuscire a vincere mai in Europa mentre ora è una squadra". Sugli infortuni al crociato di Kvaratskhelia e Doué che potrebbero, forse, favorire la Roma, Gasperini fa un'analisi concreta: "Gli infortuni toccano tutte le squadre, negli anni c'è stato un miglioramento sulle diagnosi ma non si sono ridotti i tempi. Sono infortuni che si vedono molto spesso, ma il PSG ha una rosa importante e che riesce a sopperire anche ad assenze pesanti".

Dybala: "Vorrei finire la carriera alla Roma"

Non è più assente, e per la Roma è una delle notizie migliori, Paulo Dybala. A precisa domanda: "Ti piacerebbe finire la tua carriera alla Roma?", interviene Gasperini: "Perché ci sono altre squadre?". Paulo ride: "Per me sarebbe molto bello. Sono arrivato in Italia a 18 anni, non mi vedo da altre parti, però il calcio cambia velocemente. Mi godo un anno di contratto qui, mi godo quello che sta facendo la squadra e poi vedremo". Altra domanda: come mai tiri meno? Qui Dybala prima sorride, ancora, poi si fa serio: "Io dico sempre che adesso calcio meno perché al mister piace che imbucchiamo quando siamo vicini all'area, poi Malen sta bene. Penso che sia una questione di partite, non credo di aver calciato di meno. Penso che a volte abbia cercato la soluzione migliore, quella di trovare un compagno dentro l'area. Ho tirato in alcune partite, ma ancora non ho trovato il gol, quindi magari per questo pensate che tiri di meno. Io sono tranquillo, so che ho avuto questo infortunio, arrivato in un momento in cui nemmeno me lo aspettavo, perché mi sentivo in uno dei momenti migliori dell'ultimo anno. La Champions - dice ancora Dybala - rappresenta tantissimo e giocare contro le squadre più forti al mondo ci permette di capire il nostro livello. Sono molto curioso di sapere a che livello siamo. La squadra sta molto bene, al di là se giocherò io o no. Questa squadra ha dimostrato di avere una grande unione. Io mi sento bene e ho voglia di giocare e aiutare la squadra, sono a disposizione del tecnico".