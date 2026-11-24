Massimiliano Allegri ha parlato prima della sfida di Champions League contro il Manchester City . Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore del Napoli ha ribadito un concetto già espresso: "Dobbiamo essere realistici e guardare i calendari: quando è uscita la Champions, solo uno stupido non avrebbe capito che il Napoli si sarebbe giocato la qualificazione nelle ultime tre ", ha affermato Allegri. "Questo non significa venire a Manchester e voler perdere. Bisogna comunque fare bene stasera e fare bene sabato".

Napoli, le parole di Allegri

Allegri prosegue: "Serata bellissima contro una delle più forti in Europa, con giocatori tecnici e fisici. Partita complicata, noi dobbiamo giocare molto bene tecnicamente e sbagliare molto poco con la palla, quando non la abbiamo dobbiamo fare grande attenzione. Speriamo di fare una bella partita". Il punto centrale del piano riguarda la gestione della pressione avversaria: "Quando ci verranno in pressione dobbiamo giocargli dietro le spalle e avremo delle buone possibilità, è l'unico modo per scappare dalla loro pressione".

"Capisco l'identità e le altre belle parole, ma la realtà è diversa"

Sulle condizioni della squadra: "Noi cerchiamo di recuperare qualche giocatore che è fuori, gli infortuni ci sono e giochiamo una volta ogni tre giorni. Siamo numericamente molto corti, giocano sempre gli stessi e ci stiamo allenando poco o niente con il rischio di perderne altri". Da qui la stoccata verso chi gli contesta la mancanza di un'identità di gioco riconoscibile: "Capisco l'identità e queste belle parole che dovete dire, ma la realtà delle cose è completamente diversa. Si può raccontare tutto ma quello che conta è stasera, fare una bella partita".