De Bruyne, il rinnovo di McTominay e quella voce su Zirkzee: Manna parla del mercato del Napoli
Giovanni Manna ha parlato del mercato del Napoli prima del fischio d'inizio della sfida con il Manchester City, valida per la quinta giornata della Fase Campionato di Champions League. "Vorrei dare un abbraccio a Paolo Condò, in primis", ha esordito il direttore sportivo del club azzurro, prima di rispondere alle domande.
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Manna sul ritorno di De Bruyne all'Ethiad Stadium e il rinnovo di McTominay
Il ritorno di De Bruyne all'Etihad Stadium: "Vive la preparazione della partita con molta serenità. Un orgoglio venire per lui in questo stadio dopo tutto quello che ha fatto". L'incontro con l'agente di McTominay: "Voi non dovreste essere nel nostro stesso albergo (ride). Abbiamo bevuto un caffé, ci siamo salutati, abbiamo parlato di tante cose, non solo di calcio".
Manna su Zirkzee: "Ci sono tanti giocatori forti a Manchester, priorità al campo"
Capitolo Zirzkee: "Tornerò a Manchester per lui? Ce ne sono tanti forti in questa città, rimaniamo concentrati su quelli di stasera che è tosta. Il mercato ora è secondario, pensiamo alle partite e a fare punti".
Manna sul futuro di De Bruyne: "Vedremo cosa succederà, ma siamo tranquilli"
Il futuro di De Bruyne: "Kevin è un nostro calciatore fino a fine stagione con opzione. Il mercato si fa tutto l'anno e basta una dichiarazione per fomentare qualsiasi cosa. Vediamo cosa succederà, ma siamo tranquilli. Noi dobbiamo dare continuità di prestazione, giocando come abbiamo fatto sabato contro il Torino e contro la Lazio per una parte della gara".
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