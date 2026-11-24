Giovanni Manna ha parlato del mercato del Napoli prima del fischio d'inizio della sfida con il Manchester City , valida per la quinta giornata della Fase Campionato di Champions League . "Vorrei dare un abbraccio a Paolo Condò, in primis", ha esordito il direttore sportivo del club azzurro, prima di rispondere alle domande.

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Manna sul ritorno di De Bruyne all'Ethiad Stadium e il rinnovo di McTominay

Il ritorno di De Bruyne all'Etihad Stadium: "Vive la preparazione della partita con molta serenità. Un orgoglio venire per lui in questo stadio dopo tutto quello che ha fatto". L'incontro con l'agente di McTominay: "Voi non dovreste essere nel nostro stesso albergo (ride). Abbiamo bevuto un caffé, ci siamo salutati, abbiamo parlato di tante cose, non solo di calcio".

Manna su Zirkzee: "Ci sono tanti giocatori forti a Manchester, priorità al campo"

Capitolo Zirzkee: "Tornerò a Manchester per lui? Ce ne sono tanti forti in questa città, rimaniamo concentrati su quelli di stasera che è tosta. Il mercato ora è secondario, pensiamo alle partite e a fare punti".

Manna sul futuro di De Bruyne: "Vedremo cosa succederà, ma siamo tranquilli"

Il futuro di De Bruyne: "Kevin è un nostro calciatore fino a fine stagione con opzione. Il mercato si fa tutto l'anno e basta una dichiarazione per fomentare qualsiasi cosa. Vediamo cosa succederà, ma siamo tranquilli. Noi dobbiamo dare continuità di prestazione, giocando come abbiamo fatto sabato contro il Torino e contro la Lazio per una parte della gara".