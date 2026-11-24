Le maglie cambiano, ma certi legami restano. Kevin De Bruyne ha ritrovato i tifosi del Manchester City e il loro affetto è rimasto quello di sempre. Dagli spalti è partito subito il suo coro, "Oh Kevin De Bruyne" che per dieci anni ha accompagnato le sue giocate. Poi sono stati distribuiti dei cartelli con una sua foto in maglia Citizens e la scritta "Il nostro Re. Se ti sappiamo felice ogni giorno, questo per noi è abbastanza". Su un altro cartello si legge "Once a Blue, always a Blue".

Un legame che il tempo non ha scalfito

Il messaggio sui cartelli racconta bene cosa sia stato De Bruyne per il City. Ha cambiato la storia del club e i tifosi gli sono riconoscenti. Già nel giorno del suo addio all'Etihad, nel maggio 2025, lo stadio lo aveva salutato come un Re, con una coreografia gigantesca, un murale in città e una strada del centro sportivo intitolata a lui.

I numeri spiegano il perché. Il belga era arrivato nel 2015 dal Wolfsburg, accolto con qualche dubbio dopo l'esperienza poco fortunata al Chelsea. In dieci anni è diventato il cervello della squadra di Guardiola e ha vinto 6 Premier League, 2 FA Cup, 5 Coppe di Lega e soprattutto la Champions League, con 108 gol e 177 assist in 421 partite.