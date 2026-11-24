"Questa partita è stata importante. Se riusciamo a vincere almeno due delle ultime tre, questo punto è importante". Così Massimiliano Allegri dopo Napoli-Manchester City 2-2 . In diretta su Sky, il tecnico degli azzurri ha commentato: "Partita difficile, i ragazzi sono stati bravi nella fase di uscita di palla. Ci sono stati momenti in cui abbiamo sofferto, ma abbiamo fatto molto bene la fase di non possesso per rallentarli. Dispiace, comunque. C'è l'amaro in bocca per la mancata vittoria, anche se credo che il pareggio sia il risultato più giusto. La convinzione di far bene in Europa, dove gli spazi ci sono, va fatta crescere".

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Allegri dopo Manchester City-Napoli: "Contenti per il punto e per la prestazione"

E la testa va, per un momento, già alla sfida al Mapei Stadium contro il Sassuolo: "Domenica avremo una partita importante, che va preparata nel migliore dei modi, soprattutto a livello mentale, e stasera è stato un buon allenamento, soprattutto a livello difensivo. Sicuramente dobbiamo essere contenti per il punto, oltre che della prestazione. Nel primo tempo potevamo sfruttare meglio qualche situazione, anche l'ultima palla di Politano dopo il 2-2 era importante. Giocavamo contro una squadra veramente forte e i ragazzi sono stati veramente bravi ad applicarsi nella partita. Sono contento per i ragazzi, è normale che quando giochi in Champions c'è un approccio diverso, come convinzione e nell'essere più spavaldi".

Allegri su De Bruyne: "Non gli chiedo di rimanere fino a giugno"

Allegri su De Bruyne: "L'abbraccio con Kevin? Purtroppo l'età passa, la vita va avanti, ma è un giocatore straordinario. Mi è dispiaciuto toglierlo, quando ha la palla difficilmente sbaglia. Il calcio sta perdendo un giocatore straordinario, lui come Modric. Non gli chiedo di rimanere fino a giugno, ne parleremo con la società. Lui è un ragazzo serio e credo che rimarrà fino a giugno".

Allegri: "Atteggiamento giusto, il Manchester City ha dovuto sudare per segnare"

Allegri conclude spiegando: "Credo che nella prima parte di stagione, sicuramente per responsabilità mia, abbiamo curato poco la fase difensiva, basta vedere i gol che abbiamo presi finora. I gol li devi prendere, ma stasera loro hanno dovuto sudare per farli e questo deve essere l'atteggiamento giusto, altrimenti non vinci".