Finisce 2-2 tra Manchester City e Napoli nella quinta giornata della fase campionato di Champions League. All'Etihad Stadium la squadra di Massimiliano Allegri , in piena emergenza infortuni, sfiora l'impresa. Dopo il primo tempo chiuso sullo 0-0, nella ripresa gli azzurri passano due volte in vantaggio ma vengono due volte ripresi. Al 56' segna Hojlund e dieci minuti dopo pareggia Bouaddi . Al 76' Noa Lang riporta avanti gli azzurri, e sempre dieci minuti dopo Cherki firma il definitivo 2-2. Ora il Napoli ha quattro punti in classifica, con le ultime tre gare di League Phase che saranno decisive per conquistare la qualificazione al prossimo turno.

Donnarumma salva il City su Beukema

Il City parte forte e dopo due minuti Anderson costringe Milinkovic-Savic a una parata in tuffo. Il Napoli però risponde subito con McTominay che chiude di poco a lato uno sviluppo su punizione di Politano e un minuto dopo ci riprova: stavolta il tiro viene deviato in angolo. Nel primo tempo la squadra di Enzo Maresca costringe gli azzurri a difendersi bassi senza però creare veri pericoli e il Napoli si fa vedere spesso dalle parti di Donnarumma. Il capitano dell'Italia nel finale della prima frazione compie anche un autentico miracolo sul colpo di testa ravvicinato di Beukema.

Hojlund e Lang non bastano: il City strappa il pari

Il Napoli rientra meglio in campo nella ripresa e trova il vantaggio con Gilmour che trova l'imbucata giusta per Hojlund: l'attaccante danese controlla in area e batte Donnarumma con un diagonale preciso con il mancino. Il City reagisce e all'67' trova il pareggio. Doku serve Bouaddi, che dal cuore dell'area firma l'1-1: troppo passiva la difesa del Napoli. I padroni di casa spingono e Milinkovic-Savic diventa decisivo, prima deviando un'incursione di Anderson e poi neutralizzando in due tempi un tiro di Cherki. Con le forze che diminuiscono, gli azzurri trovano nuove energie e si riportano avanti: Politano pesca in profondità Spinazzola, il suo cross dalla destra attraversa l'area fino al secondo palo e Lang calcia al volo per il 2-1. Un nuov svantaggio che fa male al City, specialmente ad Haaland che in un momento di sconfrto viene pescato dalle telecamere mentre prende a testate il pallone. All'81' è il palo a salvare gli azzurri sulla conclusione di Gvardiol nata da un calcio d'angolo. Passano cinque minuti e Cherki trova la rete del pari, liberandosi sulla linea di fondo e mettendo il pallone alle spalle di Milinkovic-Savic.