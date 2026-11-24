"There is only one Manchester. And it's United". Ovvero: "C'è un solo Manchester. Ed è lo United" . Avrebbe detto così Rasmus Hojlund dopo aver portato in vantaggio il Napoli all'Etihad Stadium contro il Manchester City nella sfida valida per la quinta giornata della Fase Campionato di Champions League . Un verosimile sfottò che ha scatenato i social, in primis in tifosi dei Red Devils, che hanno particolarmente apprezzato la presunta dedica. Dalle immagini televisive, leggendo il labiale, pur parziale, sembra essere confermata la loro percezione.

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Il gol dopo il bacio di Haaland sulla testa di Donnarumma per un riflesso prodigioso

Hojlund ha superato Donnarumma con un gran controllo e tiro su imbucata di Gilmour. Il portiere della Nazionale è capitolato dopo aver salvato il Manchester City al 43' su colpo di testa a botta sicura di Beukema. Un intervento prodigioso che era valso a Gigio un bacio sulla testa di Haaland. Un riflesso di puro istinto, preludio al "riconoscimento" da parte dell'attaccante norvegese. Al 55' è poi arrivata la rete del momentaneo 1-0 degli azzurri. E il centravanti danese, a quanto pare, lo ha vissuto come un gol in un derby. Non dimenticando i suoi trascorsi con lo United.