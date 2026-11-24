L'Euro Como continua a stupire. Grazie ad una magia di Milla, i lariani battono di misura l'Aek Atene e ottengono la quarta vittoria nelle cinque gare disputate in Champions League. Un successo che proietta il Como a quota 12, a sole tre lunghezze di distanza dalla capolista Real Madrid. "E' una vittoria importante per noi. Abbiamo dimostrato che siamo in grado di alzare il livello del gioco, anche quando la gara diventa difficile. La cosa che volevo vedere in questa stagione era la capacità di migliorarsi e di essere competitivi. La Serie A rimane la prioprità per noi, ma vivere notti così al Senigaglia è bellissimo".

Fabregas, il siparietto con Capello

Fabregas scherza con Fabio Capello: quando l'ex tecnico di Milan, Roma e Juventus gli chiede se nel finale si è preoccpato per il calo fisico dei suoi, lo spagnolo ribatte: "Sono sempre preoccupato, anche perchè nono sono al tuo livello. Sono ancora giovane (ride ndr.) e non ho la tua esperienza in panchina. E' chiaro che ci sono cose da migliorare, ma sono soddisfatto, anche perchè oggi mancavano diversi giocatori e non era facile affrontare questa gara. Ho fatto tre cambi e non cinque e questo dice molto della squadra. Ci sono cose da migliorare ma mi è piaciuta la squadra".

La battuta su Milla e il mercato

La sfida è stata decisa da un bel gol di Milla. "Lo abbiamo preso per sei milioni, se continua così a gennaio lo vendiamo a gennaio a 20 (ride ndr.) . E' un giocatore con una grande carriera, ha classe, personalità ed è una presenza importante all'interno dello spogliatoio. Tutti lo amano e questa è una cosa molto importante".