Pace fatta coi tifosi? Chi lo sa. Di certo Noa Lang sul campo , esultanze a parte, sta facendo di tutto per prendersi la ragione. L’assist per McTominay con il Torino, il gol contro il Manchester City che ha fatto sognare i 2mila tifosi napoletani presenti in Inghilterra, ma soprattutto una prestazione completa, fatta anche di grande spirito di sacrificio in fase difensiva per chiudere gli spazi alla squadra di Maresca. Noa è così, ormai è chiaro. Prendere o lasciare, difficile da edulcorare. Un giocatore capace di inventare gol come quello di ieri sera, ma anche di attirare su di sé le attenzioni per un atteggiamento spesso sopra le righe. Tant’è che dopo la volée sul cross di Spinazzola prima ha calciato la bandierina, poi si è messo il dito davanti alla bocca e infine ha mimato con le mani il gesto del « parlare». Una risposta, neanche troppo velata, a chi nelle ultime settimane lo aveva messo nel mirino.

Noa, il terzo capitolo

Un altro capitolo di una storia che va avanti ormai da un po’. Prima a Porto, quando Lang non andò a salutare i tifosi dopo la disfatta per 4-1, poi l'8 novembre contro la Lazio, con quel battibecco con le due Curve sfociato nei cori della B contro l’olandese. Il pubblico non aveva gradito i suoi gesti in campo e nemmeno il timido, quasi forzato, saluto a fine partita. Da allora il rapporto è rimasto in sospeso, senza che arrivassero segnali concreti di una riconciliazione. Anche sui social Lang ha scelto il silenzio calcistico: nessun post sul Napoli, nessun messaggio per provare a chiarirsi con la tifoseria. Soltanto contenuti legati alla nazionale olandese e al suo secondo lavoro, quello nella musica.

Noa, il secondo centro

La risposta, insomma, è arrivata dal campo. Prima il recupero, la sgroppata e l'esterno per McTominay che di fatto ha spianato la strada alla vittoria contro il Torino. Poi la prova di Manchester, dove Lang ha dimostrato di poter essere molto più di un giocatore di strappi e giocate individuali. Ha lavorato per la squadra, rincorso gli avversari e dato una mano anche quando c'era da sacrificarsi lontano dalla porta. Fino alla giocata che ha fatto esplodere il settore ospiti: il movimento, il cross di Spinazzola e quella conclusione al volo che ha sorpreso Donnarumma. Un gol splendido, che fino al pareggio di Cherki aveva il sapore di una vittoria pesantissima. Per Lang è arrivato così il secondo centro stagionale, dopo quello al Frosinone, e soprattutto il primo con la maglia del Napoli in Champions. Un’altra risposta, forse la più convincente, in una settimana che può rappresentare un punto di svolta. La pace con il pubblico è ancora tutta da costruire. Ma intanto l'olandese ha ricominciato a parlare con il pallone.