Retroscena Donnarumma: il City non vince e i tifosi del Napoli lo insultano, lui reagisce così
Una serata da dimenticare per Gianluigi Donnarumma. Non solo il pareggio del Manchester City contro il Napoli, ma anche gli insulti ricevuti dai sostenitori azzurri. Il portiere italiano ha lasciato l'Etihad Stadium visibilmente contrariato, senza nascondere il proprio nervosismo per quanto accaduto durante la sfida.
Donnarumma, la reazione agli insulti dei tifosi del Napoli
Dal settore ospiti, posizionato nel terzo anello dell'Etihad, si sono levati a più riprese cori offensivi all'indirizzo dell'ex portiere del Milan e del Psg: "Donnarumma figlio di p...". Gigio non è rimasto indifferente, alzando la mano sinistra verso i sostenitori azzurri, quasi a invitarli provocatoriamente a continuare. Gli insulti si sono intensificati in occasione del secondo gol del Napoli, sul quale il portiere non aveva responsabilità. Una rabbia che Donnarumma si è portato dietro anche dopo il triplice fischio. Interpellato all'uscita dallo stadio sulle condizioni della madre, il portiere ha risposto un po' amareggiato: "Sono nervoso eh, è incazzata perché mi hanno insultato". Poi ha tirato dritto verso l'uscita, lasciando lo stadio scuro in volto.
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