Donnarumma, la reazione agli insulti dei tifosi del Napoli

Dal settore ospiti, posizionato nel terzo anello dell'Etihad, si sono levati a più riprese cori offensivi all'indirizzo dell'ex portiere del Milan e del Psg: "Donnarumma figlio di p...". Gigio non è rimasto indifferente, alzando la mano sinistra verso i sostenitori azzurri, quasi a invitarli provocatoriamente a continuare. Gli insulti si sono intensificati in occasione del secondo gol del Napoli, sul quale il portiere non aveva responsabilità. Una rabbia che Donnarumma si è portato dietro anche dopo il triplice fischio. Interpellato all'uscita dallo stadio sulle condizioni della madre, il portiere ha risposto un po' amareggiato: "Sono nervoso eh, è incazzata perché mi hanno insultato". Poi ha tirato dritto verso l'uscita, lasciando lo stadio scuro in volto.