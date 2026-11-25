INVIATA A PARIGI - Sono 1500, secondo le stime - ufficiose - della polizia francese ci sarebbero, però, un centinaio di romanisti senza biglietto per la partita di questa sera tra Psg e Roma. Difficile immaginarlo, visti i costi alti di una trasferta che prevedeva il viaggio in una delle capitali più care d'Europa per di più a un mese da Natale, con mercatini vari e vetrine addobbate. Ma tant'è. Qualche tifoso della Roma è arrivato ieri, quasi tutti questa mattina, alcuni via Londra, Bruxelles o Copenaghen. Che Parigi troveranno? Una città fredda, con una leggera pioggia fino alle 15. Ma anche una città blindata, un perimetro vietato ai tifosi romanisti senza autorizzazione e il timore concreto che una notte di Champions League possa trasformarsi in un problema di ordine pubblico. Psg-Roma non si giocherà soltanto sul campo dei campioni d'Europa, ma anche nelle strade della capitale francese, dove la Prefettura di Polizia ha predisposto un piano straordinario di sicurezza molto rigido. Un'ordinanza firmata il 23 novembre stabilisce limitazioni precise, divieti e sanzioni particolarmente severe per chi non rispetterà le disposizioni. La partita è stata classificata dalle autorità francesi come evento a rischio molto elevato .

Psg-Roma, tutte le limitazioni per i tifosi romanisti

La prima misura riguarda, ma si sapeva già, il numero dei sostenitori giallorossi ammessi allo stadio: non potranno essere più di 1500 nel settore ospiti. Ma è soprattutto ciò che accadrà all'esterno dell'impianto a richiedere la massima attenzione. Dalle 12 alle 23.59 di oggi, infatti, ai tifosi della Roma che non rientrano tra i 1500 autorizzati sarà vietato accedere al Parco dei Principi, circolare o sostare sulla pubblica via all'interno di un perimetro individuato dalla Prefettura tra Parigi e Boulogne-Billancourt. Non soltanto, quindi, l'impossibilità di entrare allo stadio senza un titolo valido per il settore ospiti, come ovvio, ma anche il divieto di avvicinarsi a determinate zone dell'area circostante. Le restrizioni riguardano chiunque si qualifichi come sostenitore della Roma o si comporti come tale. Un provvedimento che impone particolare prudenza anche ai romanisti arrivati a Parigi senza biglietto, magari con l'intenzione di vivere l'atmosfera della partita nei pressi dello stadio.

Cosa rischiano i tifosi della Roma che violano i divieti

Le conseguenze possono essere pesanti. L'ordinanza richiama infatti l'articolo L. 332-16-2 del Codice dello sport francese, che per la violazione delle limitazioni alla circolazione dei tifosi prevede una pena fino a sei mesi di reclusione e un'ammenda di 30.000 euro. Non si tratta, dunque, di semplici raccomandazioni, ma di disposizioni vincolanti adottate per ragioni di sicurezza pubblica. All'interno del perimetro individuato sono inoltre vietati, sulla pubblica via, l'introduzione, il possesso e il trasporto di oggetti che possano essere utilizzati come armi o strumenti da lancio, compresi petardi, artifici pirotecnici e bottiglie di vetro. Vietati anche il trasporto, la detenzione e il consumo di bevande alcoliche. Per queste ultime restrizioni sono previste eccezioni per i residenti e per le aree regolarmente occupate da ristoranti e locali autorizzati.

Perché Psg-Roma è considerata una partita ad altissimo rischio

A preoccupare le autorità francesi non è soltanto la presenza dei gruppi ultras delle due squadre. Nell'ordinanza viene sottolineata la forte rivalità tra alcune componenti delle tifoserie di Psg e Roma, considerate ideologicamente contrapposte, ma soprattutto compare un riferimento preciso ai rapporti tra gli ultras parigini e quelli del Napoli. Secondo la Prefettura, la vicinanza tra alcuni gruppi organizzati del club francese i sostenitori napoletani, unita alla storica rivalità tra questi ultimi e gli ultras romanisti, potrebbe favorire tensioni e incidenti. Le autorità non escludono che gruppi ultras del Napoli considerati a rischio possano raggiungere Parigi, avvicinarsi al Parco dei Principi o addirittura entrare nello stadio, con il pericolo di entrare in contatto con i sostenitori della Roma. Si tratta di uno scenario temuto dalle forze dell'ordine, non di una presenza già accertata, questo va ribadito anche perché fino a stamattina la situazione in città è stata tranquillissima. A rafforzare le preoccupazioni contribuisce anche il precedente del 23 settembre 2025 a Nizza, alla vigilia della partita di Europa League contro la Roma. La Prefettura ricorda, e mette nero su bianco, che in quell'occasione 102 persone identificate come ultras romanisti furono fermate mentre, secondo la ricostruzione riportata nell'ordinanza, erano riunite con coltelli e barre di ferro con l'intenzione di affrontare i tifosi locali.