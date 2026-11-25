L'attesa è finita: è il giorno di Psg-Roma . Serata importante per la squadra allenata da Gian Piero Gasperini, reduce dal convincente successo di Parma in campionato e pronta a calcare nuovamente il palcoscenico internazionale. L'avversario di turno non ha bisogno di presentazioni, dopo aver portato a casa le ultime due edizioni della UEFA Champions League . Francesi a punteggio pieno in Europa, mentre i giallorossi sono costretti a rincorrere, avendo collezionato 4 punti in 4 partite. Per i padroni di casa, da segnalare due assenze pesanti: Doué e Kvaratskhelia.

Psg-Roma, l'orario

Fischio d'inizio previsto per le ore 21 di oggi, mercoledì 25 novembre, al Parco dei Principi di Parigi, dove la Roma di Gian Piero Gasperini affronterà il Paris Saint-Germain di Luis Enrique, a caccia della terza Champions consecutiva. Direzione di gara affidata allo svedese Nyberg, che sarà coadiuvato dai connazionali Beigi e Söderkvist. Quarto ufficiale Ladebäck, mentre in sala Var agiranno il tedesco Dankert e il polacco Kwiatkowski.

Dove vedere Psg-Roma in diretta tv

Psg-Roma sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Amazon Prime Video, come da accordi sui diritti televisivi pattuiti tra broadcaster e UEFA. È possibile attivare l'app Amazon Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Psg-Roma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Amazon Prime Video. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. I primi 30 giorni su Prime, una volta creato un nuovo account, sono gratis. Potrete seguire in diretta la sfida di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.