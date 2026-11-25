E meno male che Allegri voleva perderla questa partita. Mamma mia, che cosa è diventato il calcio italiano: uno sciocchezzaio in cui ciascuno ha diritto di parola. Basta gridare più forte degli altri. Finisce che il Napoli sfiora la più grande impresa in Champions della sua storia : mai gli azzurri hanno conquistato una vittoria di prestigio in trasferta. Ieri ci sono andati a tanto così. Sono stati in vantaggio 2-1 sul campo del City fino al minuto 86. Il 2-2 è un grande risultato . E soprattutto Allegri firma l’ennesimo capolavoro europeo della sua carriera . È davvero incredibile cosa debba sopportare questo grande allenatore che ha il solo torto di non essersi voluto arrendere alla corrente modaiola del football. E di tenere il punto. Lo ha fatto anche nel pre-partita quando ha risposto da livornese autentico a Di Canio che gli chiedeva della presunta mancanza d’identità del Napoli. Gli ha ricordato quanto ha speso il City e che il Napoli, invece, per evitare ulteriori infortuni si allena col gas al minimo. Altro che identità.

Napoli, sfiorata l'impresa a Manchester: Allegri abile stratega

Il Napoli a Manchester ha tenuto alto il vessillo del calcio all’italiana. Che non vuol dire tutti dietro e pallone a campanile. Ma significa saper stare in campo, con intelligenza calcistica. Non solo. Allegri sapeva che avrebbe dovuto dosare le energie. In panchina non aveva praticamente nessuno. Due ragazzi della Primavera, un portiere, Neres ancora convalescente, Lucca, Giovane e Anguissa. Dall’altra parte, Foden, Doku, Ndiaye e tanti altri. Il Napoli ha chiuso bene gli spazi ed è ripartito sempre con orientamento per dirla come il professore di Vesuviano raccontato da Tornatore. Nessuno lo dice ma con Allegri sono cresciuti calciatori quasi dimenticati. Gilmour è stato autore di una prestazione sontuosa: era ovunque. Così come Lang che ha corso novantadue minuti e ha segnato un gol che è una perla: di destro al volo. Date a Max un calciatore ribelle, ve ne estrarrà il meglio. Allegri non fa la morale a nessuno, lui allena e basta.

La lezione di Allegri

Il primo gol del Napoli è stata la fotografia di tutte le menzogne dette sul gioco di Max. Che non pressa, che sta lì ad aspettare. Eccetera eccetera. Infatti il Napoli è andato a braccare il City nella propria metà campo, ha recuperato palla con Gilmour che ha servito Hojlund. Il danese ha finalmente deciso di abbandonare il digiuno con un sinistro da centravanti d’area. Allegri, in silenzio, questo gruppo lo sta guarendo. Da Manchester il Napoli non torna soltanto con un pareggio che vale oro. Torna con la sensazione che sta diventando una squadra. Non esci imbattuto dall’Etihad se non sei una squadra. Se il compagno non si sacrifica per te. Questo abbiamo visto ieri. Uno per tutti, tutti per uno. In condizioni proibitive, con i fucili sempre spianati, il livornese - in silenzio, mai una parola fuori posto - ha sistemato le truppe sgangherate, spremute per due anni e per nulla rinvigorite dall’inesistente mercato. Le ha difese da tutto e da tutti. E li ha convinti che sono un gruppo che può ancora farsi valere. Forse da ieri sera, ma poco ci speriamo, il nostro calcio darà meno ascolto ai passanti pseudo-illustri che entrano nei bar e blaterano a voce alta.