Prosegue la quinta giornata della fase a gironi della Champions League ! L'Inter , reduce dal pareggio contro l'Atalanta in campionato ma di due vittorie consecutive in Europa, con i nerazzurri che adesso si trovano in piena zona playoff. Contro ci sarà lo Stoccarda . I tedeschi vantano un punto in più rispetto alla squadra di Chivu, frutto di due vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Inter-Stoccarda l'orario

Inter-Stoccarda è in programma oggi, mercoledì 25 novembre, alle ore 21:00, allo stadio "Meazza" di Milano, San Siro. Dirigerà l'incontro il tedesco Letexier.

Dove vedere Inter-Stoccarda in diretta tv

Inter-Stoccarda sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 252) e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Inter-Stoccarda, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.