Il Barcellona cala il poker a aggancia il Como. Villarreal corsaro a Praga
ROMA - Dopo i gol, le emozioni e i colpi dei campioni scesi in campo nei match di ieri, la Champions League vede calare oggi (mercoledì 25 novembre) il sipario sulla 5ª giornata della fase campionato, con tante altre big del calcio europeo protagoniste in partite da brividi (comprese la Roma in casa del Psg bicampione in carica e l'Inter che ospita invece lo Stoccarda a San Siro).
Champions League: la classifica aggiornata
Barcellona e Villarreal, doppio successo
Tutto facile per il Barcellona contro lo Sabah Fc. Bastano le seconde linee catalane ad avere la meglio sui modesti azeri, superati per 4-1 con la doppietta di Gordon e le reti di Adeyemi e Gabriel Jesus. Vince anche il Villarreal, che passa di misura a Praga sullo Slavia, grazie alla rete dell'ex-Inter Buchanan, che consente al 'sommergibile giallo' di irrompere in zona play-off.
Sabah Fc-Barcellona 1-4: cronaca, statistiche e tabellino
Slavia Praga-Villarreal 0-1: cronaca, statistiche e tabellino
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