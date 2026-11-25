Marotta tra rinnovi e calciomercato: le parole in diretta prima di Inter-Stoccarda svelano nuove strategie
C'è tanta voglia di sistemare alcune situazioni in casa Inter. E il presidente Giuseppe Marotta non nasconde l'intenzione di mettersi a tavolino e parlare con il suo club di alcuni temi di calciomercato. Però con calma, senza avere fretta. Poco prima della partita di Champions contro lo Stoccarda a San Siro, è arrivata proprio la conferma che i tifosi nerazzurri aspettavano: i rinnovi di Carlos Augusto e Calhanoglu sono in cima alla lista, insieme a un possibile nuovo acquisto.
Marotta su Varela: "Baccin è andato a vederlo"
"Oggi bisogna tentare di vincere a tutti i costi. Come vedete questo nuovo format porta a posizioni imprevedibili. Importante fare risultato - ha detto Beppe caricando Chivu e la sua squadra ai microfoni di Sky -. I rinnovi Carlos Augusto, Thuram e Calhanoglu? Abbiamo a che fare con professionisti e ragazzi legati all'Inter, sono molto seri e tutti vogliono proseguire con noi. Ci sono tutti i presupposti, pur affrontando con calma queste situazioni, li porteremo tutti a risultato positivo".
Poi sull'interesse dell'Inter per Varela del Monza ha precisato: "È un giocatore che non piace solo all'Inter, ma a tante squadre. Baccin è andato a vedere Varela. Vista la vicinanza, normale che i miei direttori sportivi vadano a vederlo e a vedere le partite. È una sorpresa importante per la nostra Serie A".
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