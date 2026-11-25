Inter-Stoccarda: cronaca, tabellino e statistiche LIVE

Bastoni chiede il cambio, dentro Dimarco

È successo intorno al 40' minuto di gioco, quando Bastoni si è voltato verso la panchina, facendo chiaramente capire di volere il cambio. Probabile problema muscolare per il difensore nerazzurro, che ha chiaramente comunicato allo staff di Chivu di non essere in grado di proseguire. Il tecnico si è voltato verso la panchina ed ha invitato Dimarco a svestire la tuta e a prepararsi per entrare in campo. Primo cambio forzato dunque per l'Inter, proprio mentre stava aumentando la sua pressione sullo Stoccarda.

Infortunio da valutare nei prossimi giorni

Non è una diagnosi, ma si parla di 'indolenzimento' alla coscia sinistra per Bastoni, che nei prossimi giorni si sottoporrà agli esami strumentali di rito. In casa neroazzurra, chiaramente, ci si augura che si tratti di nulla di serio.