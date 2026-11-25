Bastoni si ferma per infortunio, Chivu costretto al cambio in Champions: dentro Dimarco
Problemi supplementari per l'Inter, che è in campo contro lo Stoccarda per la 5ª giornata di Champions League. Oltre alle difficoltà di un match 'da vincere a tutti i costi', come dichiarato dal presidente Marotta, e che pure non riesce ancora a sbloccare, la squadra di Chivu deve far fronte all'infortunio di Bastoni, costretto a lasciare il campo prima dell'intervallo.
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Bastoni chiede il cambio, dentro Dimarco
È successo intorno al 40' minuto di gioco, quando Bastoni si è voltato verso la panchina, facendo chiaramente capire di volere il cambio. Probabile problema muscolare per il difensore nerazzurro, che ha chiaramente comunicato allo staff di Chivu di non essere in grado di proseguire. Il tecnico si è voltato verso la panchina ed ha invitato Dimarco a svestire la tuta e a prepararsi per entrare in campo. Primo cambio forzato dunque per l'Inter, proprio mentre stava aumentando la sua pressione sullo Stoccarda.
Infortunio da valutare nei prossimi giorni
Non è una diagnosi, ma si parla di 'indolenzimento' alla coscia sinistra per Bastoni, che nei prossimi giorni si sottoporrà agli esami strumentali di rito. In casa neroazzurra, chiaramente, ci si augura che si tratti di nulla di serio.
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