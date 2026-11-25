L' Inter si rialza in Europa dopo il 4-4 di Bergamo e batte 2-0 lo Stoccarda nella quinta giornata della fase campionato di Champions League . Al Meazza, sotto la pioggia, i nerazzurri sbloccano la partita al 57' con un rigore di Sucic , assegnato dall'arbitro Letexier dopo essere andato al monitor. Al 74' arriva il raddoppio di Lautaro Martinez . La squadra tedesca arrivava a Milano con un punto in più dei nerazzurri e ora viene superata in classifica: l'Inter sale a 9, lo Stoccarda resta a 7. Per i nerazzurri è la terza vittoria consecutiva in Champions senza subire gol, dopo quelle contro Shakhtar e Feyenoord.

INTER-STOCCARDA: RISULTATO, STATISTICHE E TABELLINO

Brutte notizie per l'Inter: si ferma Bastoni

L'avvio è dello Stoccarda. Demirovic per poco non arriva sul pallone, poi colpisce di testa ma manda largo. Pericoloso anche Fuhrich calcia al volo dopo una respinta corta della difesa e costringe Josep Martinez a deviare in angolo. L'Inter risponde subito: Pio Esposito lancia Spence, che entra in area ma trova la parata di Seimen. Da segnalare l'uscita dal campo forzata di Bastoni al 41' per infortunio. Nel finale di tempo l'Inter va vicina al gol più volte. Al 42' Thuram ruba palla a Jeltsch dopo un suo errore, ma da posizione favorevole calcia a lato. Un minuto dopo Barella, servito ancora da Esposito, colpisce il palo con un esterno destro, miracolo di Seimen sul pallone che stava entrando.

Sucic sblocca la partita, Lautaro la chiude

Nella ripresa lo Stoccarda parte di nuovo bene. Nartey calcia alto dal limite, poi Josep Martínez esce basso e anticipa Demirovic, cercato da Mittelstadt. La partita cambia al 54', quando Dimarco protesta per un tocco di braccio di Vagnoman in area. Il VAR richiama Letexier, che rivede l'azione al monitor e assegna il rigore. Sucic spiazza Seimen e porta avanti l'Inter. Lo Stoccarda reagisce. Prima un errore di Akanji libera Demirovic, che calcia di destro ma non inquadra la porta, poi Carlos Augusto anticipa Demirovic, già pronto a colpire di testa da ottima posizione. Al 74' arriva il raddoppio: Letexier lascia correre su un contatto in area nerazzurra tra Mittelstadt e Spence, poi l'Inter riparte. Dimarco mette in mezzo, Esposito fa velo e Lautaro batte Seimen con un destro: è il suo terzo gol in questa Champions, il settimo in stagione. Negli ultimi minuti l'Inter gestisce senza rischiare, mentre lo Stoccarda non riesce più a rendersi pericoloso.