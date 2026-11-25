INVIATA A PARIGI - Il coro più famoso dei tifosi del Psg, Tous ensemble, on chantera, è ispirato a una canone di Noemi, romana e romanista. Si chiama Vuoto a perdere e, a un certo punto, dice: "Sono diventata questa senza neanche accorgermene". Ecco: la Roma, al cospetto dei due volte campioni d'Europa, è diventata grande. Molto più grande di quello che dice il 2-2 finale. Tra Real, Manchester e, appunto, Psg, la squadra di Gasperini avrebbe meritato almeno 7 punti. Ne porta a casa uno, al cospetto dei maestri di Luis Enrique che pure senza Doué e Kvara, infortunati, e capitan Marquinhos, in panchina, è sempre una formazione di campioni che si può concedere il lusso di mettere dopo un'ora un fenomeno come Dembelé. La Roma di Gasperini, però, con tanti cambi di formazione, senza Malen, Dybala e Cristante, passa in vantaggio con Hermoso dopo 5', su gioiellino di un ispirato Soulé, subisce il pari quasi casuale di Zabarnyi al 32', e gioca sempre sempre alla pari. Su un campo reso pesantissimo dalla pioggia, scesa copiosa su Parigi senza sosta dalle prime ore della mattina, la formazione giallorossa, con 1500 tifosi al seguito, si regala una notte alla pari con i campioni guidata, tra gli altri, da uno straordinario professore che risponde al nome di Marten de Roon . Il Psg, dal canto suo, è poco pericoloso per un'ora poi, complice l'ingresso di Dembelé, rende la vita complicata alla difesa della Roma che rischia di capitolare più volte. Ma Mile Svilar chiude, di mano e di piede, la porta, in tutti i sensi.

Hakimi - Wesley, quando la partita cambia

E pensare che tutto, per la Roma, sembrava finito dopo la mazzata del rigore del 2-1. Allla vigilia i giornalisti francesi avevano stuzzicato Hakimi su Wesley: tra i migliori interpreti moderni del ruolo di esterni, potevano - e dovevano - essere loro una delle chiavi della partita. Al minuto 60' il brasiliano atterra, poco dopo l'ingresso in area, il marocchino che lo aveva superato in velocità: rigore, controllo del Var, tutto confermato. Il pallone se lo prende Dembelè, appena entrato. Svilar spiazzato, il Psg in vantaggio con il minimo sforzo. La regia del Parco dei Principi, impietosa, che per tutto il primo tempo aveva inquadrato in tribuna Kvara e Doué, stavolta si diverte: il sorriso sul volto dell'ex Pallone d'oro, il rammarico su quello del brasiliano che, sconsolato, guarda in panchina. Gasp toglie Castro e Koné, dentro Dybala e Cristante.

Malen in campo, la Roma rinasce

Poi tocca a Mancini e Molina fuori, al loro posto Ghilardi e soprattutto Malen. Solo una volta da quando Gasperini lo ha a disposizione, a Cagliari, lo aveva fatto partire dalla panchina. Al Parco dei Principi gioca l'ultima mezzora, recupero compreso, su un campo ogni secondo più pesante. Il canovaccio è chiaro: il Psg attacca, la Roma prova a ripartire. Piovono acqua e occasioni: Malen serve un gioiello a Dybala che non tira ma mette in mezzo per Soulé. Il tiro dell'argentino è "stoppato" da Vitinha ma l'arbitro lascia correre e se non fosse per la mano di Svilar Dembelé chiuderebbe i giochi sul 3-1. Il Var però richiama l'arbitro che va a vedere l'azione e concede un sacrosanto rigore. Sul pallone, al minuto 78, va Malen che non solo pareggia ma chiama tutti i suoi compagni a centrocampo. Per l'olandese è il gol numero 17 in stagione di cui 5 in Champions. Da quando è alla Roma le reti sono 32: inarrestabile. La carica di Malen, evidentemente, sveglia la Roma che prova a giocarsela in tutti i modi: all'81 Hermoso, di destro, davanti a Safonov, spedisce in curva, leggermente sbilanciato. Poi, come detto, è il Psg a cercare la vittoria, ancora con Dembelé, ma Svilar dice no. Finisce 2-2 e, forse, è giusto così. Ma che bellezza, per la Roma e i suoi tifosi, giocare al Parco dei Principi con la testa così alta. Nessun vuoto a perdere. E adesso sotto con il campionato. Domenica all'Olimpico arriva il Monza.